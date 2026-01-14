جامعة نيويورك أبوظبي تستعرض أبحاثها ومشاريعها العلمية بقمة أبوظبي للاستدامة

أبوظبي في 14 يناير/وام/ تشارك جامعة نيويورك أبوظبي في قمة أبوظبي للاستدامة، من خلال عرض مجموعة من الأبحاث والمشاريع العلمية التي تنفذها مختبراتها ومراكزها البحثية، والتي تركز على تقاطع البيئة والأنظمة الحضرية، وتعزيز الحلول المستدامة لمواجهة التحديات البيئية محليًا وعالميًا.

وأكدت مريم المعمري، باحث مساعد في مركز مبادلة لعلوم مناخ وبيئة الخليج العربي بجامعة نيويورك أبوظبي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، أن مشاركة الجامعة في القمة تأتي بهدف تسليط الضوء على الجهود البحثية التي تقودها أكثر من خمسة مراكز بحثية، تعمل جميعها ضمن منظومة متكاملة تعكس مفهوم الاستدامة الشاملة، بما يتماشى مع شعار القمة لهذا العام.

وأوضحت أن الأبحاث التي يجريها فريقها تركز على الربط بين العلوم الحضرية والبيئة البحرية، مشيرة إلى أهمية النظر إلى الاستدامة من زوايا متعددة، ودور القطاع الأكاديمي في بناء الكوادر الوطنية القادرة على مواجهة التحديات البيئية.

وأضافت أن من أبرز المشاريع التي تعمل عليها الجامعة برنامج مراقبة الشعاب المرجانية في مختلف أنحاء الدولة، لافتة إلى أن شعاب الإمارات تُعد من بين الأكثر مقاومة للحرارة عالميًا، وتسعى الفرق البحثية إلى فهم أسباب هذا التحمل وتحديد هذه الشعاب لتطوير حلول قابلة للتطبيق على مستوى العالم.

وأشارت إلى التعاون مع مختلف فئات المجتمع، من مخططين وصيادين ومرشدي غوص وجهات تنظيمية، لفهم التصورات المتعلقة بالسواحل وتطويرها بشكل مستدام، إلى جانب العمل على حلول علمية وهندسية، من بينها تطوير مواد بناء منخفضة الانبعاثات الكربونية، وتنفيذ مشاريع مشتركة مع أبوظبي للموانئ لتهيئة بيئات حاضنة للكائنات البحرية.