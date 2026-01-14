"بيئة" تستعرض مبادراتها ومشاريعها في أسبوع أبوظبي للاستدامة

أبوظبي في 14 يناير/ وام/ يشارك جناح شركة «بيئة» في أسبوع أبوظبي للاستدامة عبر استعراض أبرز مبادراتها ومشاريعها في مجالات الاستدامة والطاقة والتكنولوجيا، إلى جانب التوسع في قطاعي الرعاية الصحية والعقارات، وذلك في إطار التزامها بدعم التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.

وأكدت هند الحويدي، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة «بيئة»، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، أن مشاركة الشركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة تأتي امتدادًا لحضورها المتواصل في هذا الحدث العالمي لأكثر من عشر سنوات، مشيرة إلى أن «بيئة» تركز في مشاركتها الحالية على خمسة قطاعات استراتيجية تشمل الاستدامة والطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والعقارات.

وأوضحت أن قطاع الاستدامة يُعد من أبرز محاور عمل الشركة التي نجحت في تحقيق نسبة 93% في تحويل النفايات عن المكبات، وذلك بفضل المرافق المتطورة التي تمتلكها، فيما يركز قطاع الطاقة على محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، والتي أسهم نجاحها في رفع طاقتها الاستيعابية لمعالجة نحو 600 ألف طن من النفايات غير القابلة لإعادة التدوير، وتحويلها إلى ما يقارب 60 ميجاوات من الطاقة المتجددة.

وأضافت أن مشاركة «بيئة» هذا العام تسلط الضوء أيضًا على التوسع في قطاعي الرعاية الصحية والعقارات، حيث تم الإعلان عن «حي جواهر بوسن الطبي» في إمارة الشارقة، الذي يضم مدينة طبية متكاملة توفر أعلى معايير الرعاية الصحية، إلى جانب مشروع «مدينة خالد بن سلطان»، وهي مدينة متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والاستدامة في تصميمها وبنائها.

وأكدت الحويدي أهمية أسبوع أبوظبي للاستدامة بوصفه منصة عالمية لتبادل الخبرات والمعرفة، والاطلاع على أفضل الممارسات والإنجازات التي تحققها المؤسسات والشركات المشاركة، بما يعزز الجهود المشتركة لتحقيق أهداف الاستدامة.