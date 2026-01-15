نهيان بن مبارك يشهد احتفال الشبكة العالمية للاستدامة بمرور 10 أعوام على تأسيسها

أبوظبي في 15 يناير/ وام/ شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، احتفال الشبكة العالمية للاستدامة "Global Sustainability Network – GSN"، بمرور عشرة أعوام على تأسيسها، وذلك خلال مؤتمر دولي رفيع المستوى وحفل عشاء رسمي أقيما في العاصمة أبوظبي، بفندق الريتز- كارلتون أبوظبي - القناة الكبرى، بحضور نخبة من القيادات الدولية وصنّاع القرار والخبراء وممثلي المؤسسات الدولية.

وتزامنت المناسبة مع إطلاق المبادرة العالمية الجديدة للشبكة تحت عنوان "Freedom Pom Pom"، والتي تهدف إلى تعزيز الكرامة الإنسانية، والعمل الأخلاقي، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، ضمن رؤية إنسانية شاملة تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، خلال كلمته بهذه المناسبة، عن بالغ تقديره لما تم تقديمه من عروض فنية وموسيقية، مؤكداً أن الموسيقى والفنون تمثل لغة إنسانية عالمية مشتركة، تسهم في تعزيز التفاهم بين الشعوب، وترسيخ قيم السلام والازدهار، والمحبة، والرحمة، والحماية، والأخوّة، والتسامح، والانسجام.

وأشار إلى أن استضافة هذه المواهب الفنية الدولية في أبوظبي ودولة الإمارات، تعكس التزام الدولة الراسخ بهذه القيم الإنسانية العالمية المشتركة بين جميع البشر.

وأكد معاليه أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، يولي أهمية قصوى لتعزيز القيم الإنسانية، واحترام حقوق الإنسان، وضمان الكرامة لكل من يعيش على أرض دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الدولة، في ظل قيادته الحكيمة، تمضي قدماً في ترسيخ نموذج مجتمعي يقوم على الصدق، والرحمة، والكرامة الإنسانية، وتكافؤ الفرص، ونبذ السلوكيات الضارة بالمجتمع، في إطار سعي صادق نحو عالم أكثر سلاماً وازدهاراً.

وأشاد معاليه بالدور الذي تضطلع به الشبكة العالمية للاستدامة منذ تأسيسها قبل عشرة أعوام، مؤكداً أن دعمها للهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، المتعلق بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، يمثل نموذجاً عملياً وإستراتيجية أخلاقية رصينة لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتوفير فرص العمل المجزية، وضمان بيئات عمل كريمة للجميع.

وأشار إلى أن القضايا التي ناقشها المؤتمر، بما في ذلك التوظيف في ظل النزاعات، وتشغيل الشباب، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على مستقبل العمل، ومكافحة عمالة الأطفال وزواج القاصرات، ومسؤولية الإعلام، وممارسات التوظيف الأخلاقي، تمثل منظومة مترابطة من التحديات التي تتطلب شجاعة في الطرح، وتعاوناً جماعياً بين الحكومات والمجتمعات وأصحاب العمل والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام، من أجل حماية الطاقات البشرية، لا سيما في البيئات الأكثر هشاشة.

وشدد معاليه على أهمية التعامل المسؤول مع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، بما يضمن أن تكون أدوات للتمكين والشمول، لا سبباً لتعميق الفجوات الرقمية أو خلق أشكال جديدة من الإقصاء، مؤكداً ضرورة ترسيخ منظومة إعلامية أخلاقية، قائمة على المصداقية والبعد الإنساني، وقادرة على إحداث أثر إيجابي يخدم الصالح العام.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن جوهر تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة يكمن في التوظيف الأخلاقي، الذي لا يقتصر على توفير الوظائف فحسب، بل يشمل العمل اللائق القائم على الأجور العادلة، وبيئات العمل الآمنة، والاحترام الكامل للكرامة الإنسانية، وممارسات غير استغلالية، مشدداً على أن مستقبل العمل يجب أن يُبنى على منظومة قيم راسخة بقدر ما يُبنى على الابتكار.

وفي هذا السياق، أعرب معاليه عن دعمه الكامل لرؤية الشبكة العالمية للاستدامة القائمة على وضع الإنسان، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً، في صميم السياسات والتقنيات والمؤسسات، مرحباً بإطلاق مبادرة "Freedom Pom Pom" بالتعاون مع مبادرة "Hearts On A Mission"، ومتطلعاً إلى متابعة أثرها الإيجابي خلال مراحل تنفيذها المقبلة.

وهنأ معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في ختام كلمته، القائمين على الشبكة العالمية للاستدامة، وعلى رأسهم المؤسسان المشاركان الأسقف أليستر ريدفيرن ورضا جعفر، بمناسبة مرور عشرة أعوام من العمل المؤثر، مشيداً بما حققته الشبكة من إسهامات ملموسة في صون الكرامة الإنسانية وتعزيز رفاه الإنسان، داعياً إلى مواصلة العمل بعزم وإصرار من أجل مستقبل إيجابي مشترك لأفراد الأسرة الإنسانية الواحدة.

وعلى مدى عقد من العمل المتواصل، رسّخت الشبكة العالمية للاستدامة مكانتها منصة دولية فاعلة تُعنى بتعزيز مبادئ الكرامة الإنسانية، والعمل اللائق، والنمو الاقتصادي الشامل، بما ينسجم مع الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، إلى جانب دعم المبادرات التي توازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

وشهدت فعاليات المؤتمر، الذي سبق حفل العشاء، جلسات حوارية ومداخلات فكرية شارك فيها عدد من الشخصيات الدولية البارزة، ومسؤولين حكوميين، وقادة من المجتمع المدني، وممثلين عن مؤسسات دولية، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في عالم يشهد تحولات متسارعة.

وتخللت الأمسية فقرة فنية مميزة قدّمتها الطفلة الموهوبة ترو إل ديب، البالغة من العمر 12 عاماً، حيث أدّت عملاً غنائياً أصلياً ألّفته خصيصاً تكريماً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقدّمت حقوق الملكية الفكرية للأغنية إهداءً بهذه المناسبة، في لفتة عكست قيم التقدير والامتنان.

كما قدمت مارين كراس، مؤسسة مبادرة "Hearts on a Mission"، تذكارا إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وذلك بمناسبة إطلاق مبادرة "Freedom Pom Pom" وتقديراً لدعمه المستمر للمبادرات الإنسانية والتنموية.