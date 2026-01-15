"أبوظبي للمحاسبة" و"أبوظبي للدفاع المدني" يعززان الكفاءات المؤسسية

أبوظبي في 15 يناير /وام/ وقع جهاز أبوظبي للمحاسبة مذكرة تفاهم مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، لرفع مستوى الكفاءة المؤسسية، وتعزيز المهارات والقدرات الوظيفية، وتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في دعم منظومة العمل الحكومي وتطوير رأس المال البشري في إمارة أبوظبي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الأولوية، من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتطويرية متخصصة، وتسهم في تطوير القدرات المهنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ودعم جهود التميز المؤسسي والاستدامة.

كما تشمل مجالات التعاون تطوير القدرات في مجالات التدقيق الداخلي وتحليل المخاطر، وتعزيز مفاهيم المساءلة والشفافية والنزاهة، بجانب رفع الجاهزية المهنية للكوادر الوطنية، عبر تبادل الخبرات المؤسسية وتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في العمل الرقابي والإداري.

وأكد سعادة محمود سالم العلوي، مدير عام قطاع الكفاءة المؤسسية في جهاز أبوظبي للمحاسبة، أن هذه المذكرة تعكس نهج الجهاز في صون الموارد وتعظيم أثرها، وفي مقدمتها رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لاستدامة الأداء الحكومي، بما يعزز تكامل الجهود المؤسسية ويدعم جاهزية المنظومة الحكومية لمتطلبات المستقبل في إمارة أبوظبي.

من جانبه، أوضح سعادة العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن توقيع مذكرة التفاهم يجسد حرص الهيئة على بناء شراكات إستراتيجية فاعلة مع الجهات الحكومية المتخصصة، بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز كفاءة منظومة العمل المؤسسي، ودعم التكامل المعرفي والمهني بما يخدم مهام الهيئة ورسالتها في حماية الأرواح والممتلكات.