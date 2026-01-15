أبوظبي أفضل وجهة للرحلات البحرية في العالم والشرق الأوسط ضمن جوائز السياحة البحرية العالمية 2025

أبوظبي في 15 يناير/ وام/ فازت أبوظبي بجائزتي "أفضل وجهة للرحلات البحرية في العالم"، و"أفضل وجهة للرحلات البحرية في منطقة الشرق الأوسط"، ضمن جوائز السياحة البحرية العالمية 2025، التي تُعد إحدى أهم الجوائز الدولية في هذا القطاع المُتنامي، مُرسخةً مكانتها وجهةً عالميةً رائدةً للسياحة البحرية.

وتحتفي الجائزتان بالمبادرات الإستراتيجية التي تعتمدها الإمارة لتطوير قطاع الرحلات البحرية، الذي استقبل نحو 700 ألف زائر على متن السفن السياحية خلال الموسم الماضي.

ويُسلط هذا التكريم الدولي المرموق الضوء على ما تمتلكه الإمارة من مقومات سياحية وبنية تحتية استثنائية تشمل محطتيّن للرحلات البحرية، حيث تُشكل محطة أبوظبي للسفن السياحية في ميناء زايد بوابة عصرية لاستكشاف العاصمة، لما توفره من خدمات متكاملة وإجراءات دخول مُيسّرة، إلى جانب سهولة الوصول إلى أبرز المعالم، مثل متحف زايد الوطني ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي في المنطقة الثقافية في السعديات، أو الانطلاق في جولات عبر مختلف مناطق الإمارة.

وفي المقابل، يُتيح شاطئ صير بني ياس للسفن السياحية، وهو الوحيد من نوعه في الخليج العربي، فرصةً فريدةً للاستمتاع بشواطئ الجزيرة الخلابة، ورحلات السفاري، والرياضات المائية.

وقال هيثم علي خميس، مدير إدارة تطوير المنتجات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، إن هذا الإنجاز العالمي يعكس النتائج الإيجابية لإستراتيجيتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً رائدةً للسياحة البحرية من خلال تعميق أطر الشراكات الإقليمية، وتقديم تجارب مُتميزة لزوّارنا.

وأضاف أنه يتم مواصلة الاستثمار في تطوير قطاع الرحلات البحرية في الإمارة، بإثراء الجولات والعروض عبر محطتيّن للسفن السياحية، وإطلاق مبادرات مبتكرة دعماً لوكلاء السفر والسياحة، بالتزامن مع توطيد التعاون مع الشركاء لرسم ملامح مستقبل هذا القطاع في المنطقة.

ويُسهم دور أبوظبي، باعتبارها عضواً مؤسساً في "تحالف كروز أرابيا"، في تعزيز الربط بين الوجهات السياحية في الخليج العربي.

وتستقبل الإمارة خلال الموسم الحالي 174 رحلة للسفن السياحية، بزيادة قدرها 27% على أساس سنوي.

ويعود هذا النمو إلى مبادرات الدائرة في دعم منظومة السياحة البحرية في الإمارة، ومن بينها إطلاق النسخة المطورة من بطاقة طواقم السفن السياحية، وتوفير أدوات متخصّصة لتمكين الشركاء، بما في ذلك منصتها التعليمية الإلكترونية، وبوابة توزيع "بطاقة أبوظبي"، التي تقدم أسعار جملة تنافسية تُساعد وكلاء السفر وشركات إدارة الوجهات على إعداد برامج تُلبي تطلعات عملائهم، وإدارة عملياتهم بسلاسة عن طريق متابعة الأداء على لوحة تحكم تفاعلية.

وتأتي هذه المبادرات ضمن إطار إستراتيجية أبوظبي السياحية 2030، التي تهدف إلى استقطاب 39.3 مليون زائر سنوياً بحلول نهاية العقد الحالي.