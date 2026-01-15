جامعة خليفة تحتفي بخريجي برنامج "القادة الشباب لطاقة المستقبل"

أبوظبي في 15 يناير/ وام/ نظمت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، حفل تخريج لـ 50 عضوا من برنامجها الرائد "القادة الشباب لطاقة المستقبل" دفعة عام 2025.

وحقق البرنامج تطورًا ملحوظًا منذ تأسيسه في عام 2010، حيث أصبح منصة مرموقة على المستويين المحلي والدولي في مجالَي الاستدامة والطاقة، ويساهم خريجوه، الذين بلغ عددهم 680 عضوًا، في مختلف القطاعات الأكاديمية والصناعية وريادة الأعمال والخدمة العامة.

وقال الدكتور وليد العامري، نائب الرئيس الأكاديمي لشؤون وأستاذ مشارك في الهندسة الكيميائية والبترولية في جامعة خليفة، إن تخريج دفعة 2025 من البرنامج يشكل مناسبة خاصة، حيث تحولت الاستدامة من طموح بعيد المدى إلى مسؤولية عاجلة، وتعتبر الجامعة أن تمكين الشباب ليس فقط في مجال فهم التحديات العالمية، بل المشاركة الفعّالة في حلّها.

وأضاف أن جامعة خليفة تواصل، من خلال المبادرات كبرنامج القادة الشباب لطاقة المستقبل، إظهار الدور البارز للعمل الجماعي بين الجامعات والقطاع الصناعي والحكومات والشركاء الدوليين في ترجمة الطموحات إلى تقدم ملموس في الاستدامة وصنع السياسات والتكنولوجيا والريادة.

وقدمت نسخة العام 2025 من البرنامج إطار عمل يتكون من ثلاث مراحل لتوجيه المشاركين فيه، بدءًا من الفهم المؤسسي إلى التطبيق العملي، حيث ركزت المرحلة الأولى على بناء أسس قوية في نظم الطاقة والاستدامة وعلوم المناخ ، فيما دفعت المرحلة الثانية عجلة التطور في الخبرات العملية من خلال تنفيذ مشاريع في الطاقة المتجددة والحلول المناخية والتكنولوجيات الناشئة، وركزت المرحلة الثالثة على الريادة والتطبيق وتمكين المشاركين في البرنامج من قيادة فرق متعددة التخصصات وتحقيق نتائج ملموسة.

وجرى ضمن فعاليات "برنامج القادة الشباب لطاقة المستقبل" لعام 2025، تنظيم النسخة الخامسة من "أيام الاستدامة الألمانية الإماراتية" ، وذلك من خلال تسليط الضوء على التعاون بين القطاعين الأكاديمي والصناعي والمؤسسات الدولية ، وأظهرت كيف يمكن أن تتلاقى الخبرات الهندسية الألمانية والطموح الإماراتي والابتكار الذي يقوده الشباب لتقديم حلول عملية تطبيقية للتصدي للتحديات العالمية في مجال الاستدامة.

وقدمت دفعة 2025 من البرنامج، عبر منصات متنوعة مشاريع مبتكرة تعالج بعض أهم التحديات على مستوى المنطقة في مجالَي الاستدامة والطاقة.