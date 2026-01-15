"ثقافة وسياحة أبوظبي" تُمدد فترة عرض الأعمال التكليفية لـ"فن أبوظبي" في المواقع الثقافية بالعين

أبوظبي في 15 يناير/ وام/ أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، تمديد فترة عرض الأعمال الفنية التكليفية لمعرض "فن أبوظبي" حتى 26 أبريل 2026، والتي تأتي ضمن برنامجيه السنويين لعام 2025، "تكليف الفنانين في المواقع الثقافية"، و"آفاق بعد الفنانين الناشئين" في مدينة العين.

ويتيح تمديد فترة العرض للجمهور زيارة الأعمال خلال ساعات العمل الاعتيادية في المواقع الثقافية المشاركة في مختلف أنحاء مدينة العين.

قدّم الثلاثي المقيم في أبوظبي، رامين حائري زاده، وركني حائري زاده، وحسام رحمانيان، إلى جانب نايكي ديفيز-أوكونداي، وعصام كرباج، أعمالا فنية بتكليف خاص لمدينة العين، عُرضت للمرة الأولى على الجمهور في نوفمبر 2025 خلال معرض فن أبوظبي، وتستمر حالياً في العرض حتى 26 أبريل 2026.

وبالتوازي مع هذه العروض لفنانين مخضرمين، يشارك أيضاً فنانو دفعة 2025 من برنامج "آفاق الفنانين الناشئين" بأعمالهم الفنية في مدينة العين خلال الفترة نفسها. وتُعرض الأعمال التكليفية من فن أبوظبي في ستة مواقع مختلفة في المدينة: متحف العين، وواحة العين، وقلعة الجاهلي، وواحة القطارة، وحديقة آثار الهيلي، وجبل حفيت.

وتؤكد دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، من خلال تنظيمها لمعرض فن أبوظبي، التزامها بتعزيز وحفظ والترويج للتراث الثقافي للدولة.

وبينما اختُتمت فعاليات معرض فن أبوظبي في نوفمبر الماضي في منارة السعديات، يواصل فن أبوظبي تقديم برنامج سنوي متكامل يشمل التكليفات والمعارض، مع تركيز خاص على المبادرات التعليمية والتواصل المجتمعي التي تمتد على مدار العام، وتتجاوز مواعيد المعرض.