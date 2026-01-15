مذكرة تفاهم بين ناديي أبوظبي والفجيرة للرياضات البحرية لتعزيز التعاون المشترك

أبوظبي في 15 يناير /وام/وقع نادي أبوظبي للرياضات البحرية ونادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال الرياضات البحرية، والارتقاء بالأنشطة والفعاليات والبطولات.

جرى توقيع المذكرة في مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية، في إطار توحيد الجهود بين الناديين، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، والعمل المشترك على تنظيم البطولات البحرية، إلى جانب تعزيز حضور البرامج التدريبية المخصصة للمتسابقين والحكام والمنظمين.

تأتي هذه المذكرة ضمن توجه يعزز التنسيق والتكامل بين الأندية البحرية، بما يسهم في تطوير منظومة الرياضات البحرية على مستوى الدولة، ويتماشى مع جهود اتحاد الإمارات للرياضات البحرية في دعم الشراكات المؤسسية والارتقاء بالعمل الرياضي البحري.