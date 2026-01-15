فوز "الإمارات" و"ذئاب دبي" بكأس دبي الفضية للبولو

دبي في 15 يناير/وام/قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق «الإمارات» إلى تحقيق الفوز على فريق «بنجاش» بنتيجة 11 – 10، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس دبي الفضية للبولو 2026، المقامة حالياً على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بمشاركة 5 فرق وبمعدل هانديكاب 20 جولاً، في باكورة سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للموسم الجاري.

بهذا الفوز استعاد فريق «الإمارات» توازنه، لتتساوى أرصدة 4 فرق برصيد فوز واحد لكل منها، بما يعكس قوة وتكافؤ المنافسة في البطولة.

وفي المباراة الثانية ضمن الجولة نفسها، تمكن فريق «ذئاب دبي» بقيادة حبتور الحبتور من حسم مواجهته أمام فريق «جهانجيري» بنتيجة 7 – 6.

وتتواصل منافسات البطولة يوم السبت المقبل ليلتقي فريق «الإمارات» فريق «جهانجيري»، فيما يواجه فريق «الحبتور» نظيره فريق «بنجاش».

وتقام بطولة كأس دبي الفضية بالتزامن مع بطولة كأس اتحاد الإمارات للبولو، التي يشارك فيها 10 فرق، من بينها عدد من الفرق المتواجدة في كأس دبي الفضية مثل «الإمارات» و«جهانجيري».