شركات إماراتية تستكشف إمكانية نشر عيادات طبية متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية في دول الجنوب

أبوظبي في 15 يناير/وام/ بدأت شركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز»، التابعة لشركة «ريسورسز إنفستمنت»، مناقشات مع مركز «تبريزي» الصحي، لاستكشاف إمكانية تطوير عيادات طبية وأسنان متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في المناطق التي تعاني من محدودية الخدمات الصحية في دول الجنوب.

ووفق التصور قيد الدراسة من قبل الجانبين والذي تم من خلال مذكرة تفاهم وُقّعت على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة يمكن لكل عيادة متنقلة أن تخدم نحو 20 ألف شخص سنوياً، من خلال وحدات مستقلة تعمل بالطاقة الشمسية، بما يتيح تقديم الخدمات الصحية في المناطق الحضرية والريفية التي تعاني من محدودية الوصول إلى مرافق صحية دائمة.

وتركز المناقشات على إمكانية تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وطب الأسنان، والتوعية الصحية العامة، مع اهتمام خاص بالأطفال والنساء الحوامل وكبار السن.

وبالنسبة لشركة «غلوبال ساوث يوتيليتيز»، الشريك الأساسي لأسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، تندرج هذه المناقشات ضمن نهج أوسع ينظر إلى الطاقة باعتبارها وسيلة تمكّن الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الرعاية الصحية، والخدمات اليومية التي يعتمد عليها المجتمع.