تعاون إماراتي- صيني لتصنيع وتصدير تقنيات تخزين الطاقة النظيفة لدول الجنوب

أبوظبي في 15 يناير/وام/ أعلنت شركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز»، التابعة لشركة «ريسورسز إنفستمنت»، والشريك الأساسي لأسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، إبرام شراكة تعاون صناعي استراتيجي مع شركة «ويهينغ الصينية»، المصنّعة العالمية لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، بهدف التصنيع المحلي لتقنيات الطاقة النظيفة المتقدمة في أبوظبي، ودعم مساعي دولة الإمارات في التنمية الصناعية، والتحول في قطاع الطاقة، وتعزيز سلاسل الإمداد الموجهة لأسواق دول الجنوب العالمي.

يعكس هذا التعاون طموحاً مشتركاً لتجاوز نموذج الاكتفاء بالسوق المحلية، وترسيخ أبوظبي قاعدةً للتصنيع، والتصدير إلى الأسواق الناشئة.

وبموجب الشراكة، ستتولى «جلوبال ساوث يوتيليتيز» دور المنصة الإقليمية للوصول إلى الأسواق، وتكامل المشاريع، والتنفيذ في المراحل اللاحقة، من خلال ربط تقنيات تخزين الطاقة بالبطاريات التي تطورها «ويهينغ» بمشاريع على نطاق المرافق، إضافة إلى المشاريع التجارية والصناعية في أفريقيا وآسيا.

يجمع التعاون بين خبرة «جلوبال ساوث يوتيليتيز» في تطوير ونشر بنية تحتية للطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة وبين القدرات التقنية لشركة «ويهينغ» في تصميم وتصنيع وتكامل أنظمة تخزين الطاق بالبطاريات.

وتتيح أنظمة «ويهينغ» لمستخدمي الطاقة من القطاعات الصناعية والمتوسطة تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وخفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز كفاءة الإمدادات الكهربائية، بما ينسجم مع تركيز «جلوبال ساوث يوتيليتيز» على توفير حلول طاقة نظيفة عملية وقابلة للتوسع في أسواق دول الجنوب العالمي.