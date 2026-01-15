"ميدان" يستضيف غداً الأمسية الـ8 لكرنفال سباقات دبي بمشاركة 134 خيلاً

دبي في 15 يناير/وام/ يستضيف مضمار ميدان العالمي غداً (الجمعة) الأمسية الثامنة ضمن موسم كرنفال سباقات دبي، الذي ينظمه نادي دبي لسباق الخيل، ضمن سلسلة سباقات الموسم الحالي التي تضم 17 أمسية، وصولاً إلى كأس دبي العالمي المقرر يوم 28 مارس المقبل.

تضم الأمسية 10 أشواط بمشاركة 134 خيلاً تتنافس على جوائز مالية يبلغ مجموعها 2.9 مليون درهم، ويتصدرها سباق "كيب فيردي" للفئة الثانية في الشوط السابع لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي، والمخصص للمهرات والأفراس، بجوائز قدرها 850 ألف درهم.

وتشمل الأمسية سباقات متنوعة للخيول المهجنة الأصيلة، إلى جانب شوط واحد للخيول العربية الأصيلة في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي.

وتنطلق المنافسات بالشوط الأول المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ عشبي» لمسافة 1400 متر، بمشاركة 14 جواداً، وجوائز مالية تبلغ 175 ألف درهم.

ويقام الشوط الثاني للخيول العربية الأصيلة "تكافؤ رملي" لمسافة 1200 متر، بمشاركة 14 خيلاً وجوائز قدرها 120 ألف درهم.

ويخصص الشوط الثالث للخيول المهجنة الأصيلة "تكافؤ عشبي" لمسافة 1600 متر، بمشاركة 14 خيلاً وجوائز تبلغ 250 ألف درهم، يليه الشوط الرابع "تكافؤ عشبي" لمسافة 1400 متر بمشاركة 14 خيلاً وجوائز قدرها 175 ألف درهم.

ويقام الشوط الخامس للخيول المهجنة الأصيلة "تكافؤ رملي" لمسافة 2200 متر بمشاركة 16 خيلاً وجوائز مالية تبلغ 190 ألف درهم، فيما خصص الشوط السادس للخيول المهجنة الأصيلة "تكافؤ عشبي" لمسافة 1200 متر بمشاركة 14 خيلاً وجوائز قدرها 250 ألف درهم.

وتبلغ الإثارة ذروتها في الشوط السابع، الذي يشهد سباق "كيب فيردي" للفئة الثانية للمهرات والأفراس لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي، بمشاركة 6 خيول، وجوائز مالية تصل إلى 850 ألف درهم.

ويقام الشوط الثامن لسباق "كوكوا بيتش ستيكس" المخصص للمهرات لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي، بمشاركة 15 مهرة، وجوائز تبلغ 400 ألف درهم.

ويخصص الشوط التاسع للخيول المهجنة الأصيلة "تكافؤ عشبي" لمسافة 1400 متر بمشاركة 14 خيلاً وجوائز قدرها 250 ألف درهم، فيما يُختتم الحفل بالشوط العاشر «تكافؤ عشبي» لمسافة 2410 أمتار بمشاركة 13 خيلاً تتنافس على جوائز تبلغ 300 ألف درهم.