تعاون استراتيجي بين "كليفلاند كلينك أبوظبي" و منصة "داوي" الكويتية

أبوظبي في 15 يناير /وام/ وقع مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي اتفاقية تعاون استراتيجي مع منصة "داوي"، إحدى أبرز منصات الرعاية الصحية الرقمية في دولة الكويت في خطوة نوعية تعزز الوصول الإقليمي للخدمات الطبية المتقدمة الشاملة التي يقدمها المستشفى.

تجمع هذه الاتفاقية بين التميّز العالمي في مجال العلاج السريري الذي تتمتع به كليفلاند كلينك أبوظبي، ومنظومة "داوي" الرقمية للرعاية الصحية، بما يتيح لمستخدمي المنصة في الكويت الوصول بسلاسة إلى نخبة من الأطباء ومنظومة صحية متقدمة وأعلى المعايير الدولية للرعاية الطبية.

تُطلق هذه الشراكة في مرحلتها الأولى باقات مخصصة ضمن برنامج الصحة التنفيذي الشامل وستكون "داوي" الشريك الرقمي الحصري لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي لبرنامج الصحة التنفيذي في السوق الكويتية، ما يتيح للمستخدمين البحث عن الخدمات وحجزها وإدارتها عبر المنصة.

ومن المتوقع أن تشمل المراحل اللاحقة توسيع نطاق التعاون ليشمل تخصصات وخدمات إضافية، بما يسهم في تعزيز مخرجات الرعاية الصحية على مستوى المنطقة.

وأكد الدكتور جورج باسكال هبر، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، أن الشراكة مع منصة "داوي" خطوة نوعية في مسار توسيع نطاق الرعاية الصحية المتخصصة خارج الحدود الجغرافية، مشيراً إلى فخر المستشفى بكونه أول شريك للمنصة من خارج دولة الكويت.

وأوضح أن هذا التعاون يعزز قدرة كليفلاند كلينك أبوظبي على تقديم خدمات صحية متقدمة لشريحة أوسع من المرضى في الكويت عبر منصة رقمية مبتكرة، مع الحفاظ على أعلى معايير التميز السريري ونهج المستشفى العالمي المرتكز على مصلحة المريض.

من جانبه، أكد بدر ششتري، الرئيس التنفيذي لمنصة "داوي"، أن التعاون مع أحد أبرز المستشفيات العالمية يعكس طموح "داوي" الرامي إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية الرقمية، والارتقاء بتجربة المرضى من خلال إتاحة الوصول إلى خبرات طبية عالمية عبر حلول ذكية ومتكاملة.