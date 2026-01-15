"كهرباء الشارقة" تنتهي من تركيب 44700 أداة ترشيد في 3500 منزل لتقليل الاستهلاك

الشارقة في 15 يناير /وام/ تواصل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تنفيذ مبادرة "ترشيد المنازل" عبر إنجاز تركيب 9553 من قطع وأدوات ترشيد المياه، و 35148 من قطع ترشيد الإنارة وزيارة 3500 منزل مستفيد في مدينة الشارقة منذ الإعلان عن انطلاق المرحلة الجديدة من مبادرة ترشيد المنازل منتصف أبريل 2025 والتي يستفيد منها أكثر من 7000 مشترك من الحاصلين على علاوة التضخم بإمارة الشارقة ومن المتوقع إنجاز هذه المرحلة بالكامل منتصف العام الجاري.

وأوضح ماجد حريمل الشامسي المدير التنفيذي لخدمات الدعم المؤسسي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن مبادرة ترشيد المنازل، تهدف إلى تعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة ، وترشيد الاستهلاك وتخفيض قيمة الفواتير للمستفيدين وتحقيق الاستدامة مشيرا إلى أن المبادرة ساهمت في تخفيض استهلاك المياه بنسبة 59% وتحفيض استهلاك الإنارة بنسبة 64% في المراحل السابقة التي نفذتها الهيئة.

وأكد حرص الهيئة على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة ترشيد المنازل التي أطلقتها لتأهيل المنازل بتقنيات حديثة موفرة للكهرباء والمياه وحققت نتائج إيجابية كبيرة على صعيد ترشيد الاستهلاك وتخفيض قيمة الفواتير.