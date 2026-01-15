مجموعة كيزاد تبرم اتفاقية مساطحة مع جوتن أبوظبي لتأسيس منشأة بقيمة 450 مليون درهم

أبوظبي في 15 يناير/وام/ وقعت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، أحد أكبر مشغلي المناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في المنطقة اتفاقية مساطحة مدتها 50 عاماً مع شركة جوتن أبوظبي لتأسيس منشأة صناعية جديدة في منطقة آيكاد - كيزاد مصفح بقيمة 450 مليون درهم.

بموجب الاتفاقية، ستخصص جوتن أبوظبي، التابعة لشركة جوتن العالمية الرائدة في صناعة الدهانات ومواد الطلاء، استثماراً بقيمة 450 مليون درهم لتأسيس منشأة صناعية متطورة على مساحة 83,177 متراً مربعاً.

يمثل هذا الاستثمار بداية لمرحلة توسع كبير لأعمال الشركة التي ستنتقل من منشأتها الحالية والبالغة مساحتها 22 ألف متر مربع إلى المنشأة الجديدة ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 200 فرصة عمل ضمن كيزاد.

وقال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي: "يسعدنا أن نشهد توسع جوتن أبوظبي وتعزيز حضورها ضمن المرافق الصناعية سريعة النمو في كيزاد وستواصل مجموعة كيزاد تطوير بنية تحتية بمعايير عالمية تدعم نمو قطاع البناء والإنشاءات في المنطقة وانطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة ودورنا كمركز عالمي للتصنيع، نؤكد التزامنا بتعزيز قطاع الإنشاءات في إمارة أبوظبي".

من جانبه، قال سفين جوهان ستاب، المدير العام لشركة جوتن أبوظبي: "يمثل هذا التوسع محطة مفصلية في مسيرة جوتن للدهانات في إمارة أبوظبي، ويعكس التزامنا الراسخ بتعزيز حضورنا في الإمارة.. نحن على ثقة بأن عملنا ضمن منظومة كيزاد الصناعية يتيح لنا الاستفادة من بيئة أعمال متكاملة ويعزز قدرتنا على تقديم حلول مخصصة تلبي متطلبات السوق، وتسهم في دعم نمو قطاعات الإنشاءات والعقارات والطاقة في المنطقة".

تجدر الإشارة إلى أن قطاع تصنيع الدهانات ومواد الطلاء في المنطقة يشهد نمواً متسارعاً مدفوعاً بالزخم القوي في قطاع الإنشاءات ومشاريع البناء والتطوير العمراني في الدولة، ومن المتوقع أن يستقطب القطاع المزيد من الاستثمارات التي من شأنها توسيع آفاق نموه المستقبلي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني غير النفطي.

يُعد توسع جوتن أبوظبي في كيزاد خطوة مهمة في هذا الاتجاه ستسهم في تسريع نمو القطاع بالمنطقة.