"أبوظبي كاتاليست بارتنرز" تُبرم شراكة استراتيجية مع "بين كابيتال"

أبوظبي في 15 يناير/وام/ أعلنت شركة "أبوظبي كاتاليست بارتنرز" اليوم التزامها بالاستثمار في أحدث صندوق رئيسي للأسهم الخاصة أطلقته شركة "بين كابيتال".

تعد شركة "أبوظبي كاتاليست بارتنرز" مشروعا مشتركا بين شركتي "مبادلة كابيتال" و"ألفا ويف جلوبال" هدفه دعم نمو وتطوير سوق أبوظبي العالمي .

فيما تمتلك شركة "بين كابيتال"، التي تأسست في عام 1984، سجلاً حافلاً من الإنجازات والنجاحات على مدار 40 عاماً بوصفها إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستثمار المؤسسي الخاص وتدير أصولاً تتجاوز قيمتها 205 مليارات دولار عبر فئات أصول ومناطق جغرافية متعددة.

وتستثمر الشركة ضمن أربعة قطاعات رئيسية هي الرعاية الصحية، والصناعات، والتكنولوجيا، والخدمات المالية وخدمات الأعمال، مع التركيز على تحقيق تحسينات تشغيلية تُسهم في إحداث تحولات جوهرية.

ويعكس استثمار "أبوظبي كاتاليست بارتنرز" استراتيجيتها القائمة على دعم مديري الأصول العالميين المتميزين ممن يمتلكون سجلات أداء استثنائية.

وتدعم هذه الشراكة الاستراتيجية الأوسع لشركة "بين كابيتال" في منطقة الشرق الأوسط، والتي تشمل تكوين رأس المال، وتوسيع نطاق شركات المحافظ الاستثمارية عبر قطاعات متعددة مثل البنية التحتية والرعاية الصحية والتكنولوجيا، إضافة إلى تقييم فرص استثمار مشترك انتقائية في المنطقة.

وقال ماكسيم فرانزيتي وفاطمة النعيمي، الرئيسان المشاركان في مبادلة كابيتال سولوشنز بهذه المناسبة: "نجحت ’بين كابيتال’ في بناء منصة استثمارية رفيعة المستوى ترتكز على إرث قوي في مجال استثمارات الأسهم الخاصة، مع سجل أداء أثبت كفاءته عبر مختلف الدورات الاقتصادية ويسرّنا دعم توسع حضورها هذه الشركة المتنامي في المنطقة، في إطار سعيها لاغتنام فرص واعدة تتماشى مع رؤيتنا لتطوير سوق أبوظبي العالمي".

من جانبه، قال ديفيد غروس، الشريك الإداري في "بين كابيتال": "نرى فرصاً هائلة في المنطقة، ويسعدنا العمل جنباً إلى جنب مع أبوظبي كاتاليست بارتنرز التي تشاركنا نهجنا طويل الأمد في تحقيق القيمة ونتطلع إلى شراكة مثمرة خلال المرحلة المقبلة".

وتُضيف هذه الشراكة إلى محفظة "أبوظبي كاتاليست بارتنرز" شركة استثمار عالمية تتمتع بخبرات متخصصة على مستوى القطاعات وقدرات متميزة في تنفيذ الصفقات العابرة للحدود، بما يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لإدارة الأصول البديلة من الطراز العالمي.