دبي تستضيف ندوة طبية حول "ثورة الميكروبيوم 2026" فبراير المقبل

دبي في 15 يناير/ وام/ تستضيف دبي في الخامس من فبراير المقبل، ندوة طبية حول "ثورة الميكروبيوم 2026 " بمشاركة خبراء عالميين ،واختصاصيي طب سريري ،ومبتكرين ،ومستثمرين ،وصناع قرار من المنطقة والعالم .

تناقش الندوة الدور المتنامي لعلوم الميكروبيوم في تطوير مفاهيم الصحة، وما تفتحه من آفاق جديدة لمستقبل الرعاية الصحية.

وتسلط الندوة ، التي تحمل شعار "العلاقة بين الأمعاء والدماغ وصحة المستقبل"، الضوء على مساهمة الاكتشافات الحديثة في علوم الميكروبيوم، خصوصاً ما يتصل بالعلاقة بين الأمعاء والدماغ، في إعادة صياغة مفاهيم الصحة، من الوقاية والصحة النفسية إلى الرعاية الموجهة للفرد.

وتشير الأدلة العلمية إلى أن العلاقة بين الأمعاء والدماغ والميكروبيوم تقوم على تواصل ثنائي الاتجاه، إذ يتبادل ميكروبيوم الأمعاء والدماغ الإشارات عبر مسارات عصبية وهرمونية ومناعية .

وتستضيف الندوة نخبة من الأسماء العالمية الرائدة في مجال أبحاث الميكروبيوم وابتكار الطب السريري من بينهم ، البروفيسور ساركيس مازمانيان من"معهد كاليفورنيا التقني" بالولايات المتحدة "، والدكتورة لوري كيفر من "كلية إيكان للطب" في "ماونت سايناي" بالولايات المتحدة ، والبروفيسور تيد دينان من "جامعة كوليدج كورك" في أيرلندا.

وتتناول ندوة "ثورة الميكروبيوم 2026"عدة موضوعات حول الوقاية المستندة إلى فهم الميكروبيوم وأثر نمط الحياة، والتشخيصات الناشئة، والمؤشرات الحيوية، والتغذية الدقيقة ، والاكتشاف المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والطب الدقيق القائم على البيانات ، وحوافز السياسات، والأطر التنظيمية، والتسهيلات اللازمة لاعتماد الحلول سريريًا.

تجمع الندوة جهات فاعلة من قطاعات الرعاية الصحية والتقنيات الحيوية والأوساط الأكاديمية وصناعة السياسات وقطاع الغذاء والتغذية وشركات التأمين ورأس المال الاستثماري، لتشكل منصة تفاعلية للتعاون عبر سلسلة التطوير كاملة، من البحث والتحقق العلمي إلى التطبيق وتحقيق الأثر.

وقال توشار سينغفي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمارات في شركة "الهلال للمشاريع الناشئة "- المنظمة للندوة - إن استضافة هذه الندوة العالمية في دبي، يسهم بدعم مكانة دولة الإمارات بوصفها منصة رائدة تجمع الأطراف المؤثرة في ابتكار الرعاية الصحية، عبر تسريع حلول تجمع بين العلم وإمكانية التطبيق ورأس المال الاستثماري، بما يضمن وصول الأثر إلى نطاق واسع في المجتمع وبصورة أكثر شمولًا.