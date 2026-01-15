الشارقة لرياضة المرأة تكشف عن شركاء دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات

الشارقة في 15 يناير / وام / أعلنت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة عن قائمة الشركاء الرئيسيين للنسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 12 فبراير المقبل في سياق نهج مؤسسي يعكس رؤيتها القائمة على تنسيق الجهود واستثمار الإمكانات والموارد المتاحة تنفيذًا لتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع بأهمية العمل التكاملي بين مؤسسات الإمارة.

ويأتي مجلس الشارقة الرياضي بصفته الشريك الاستراتيجي لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات على رأس الجهات المشاركة انطلاقًا من دوره في دعم وتطوير القطاع الرياضي وتعزيز بيئة تنافسية متكاملة للبطولات الرياضية.

وقال الدكتور الشيخ خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي إن التحضيرات للنسخة الثامنة من دورة الألعاب العربية للسيدات تمضي قدما وفق رؤية واضحة وطموحة مشيراً إلى أن الدورة حظيت منذ انطلاقتها بدعم ورعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي وهو ما أسهم في ترسيخ مكانتها بوصفها حدثا رياضيا عربيا رائدا.

وأكد جاهزية أندية الإمارة وبنيتها التحتية كافة ووضعها في خدمة اللجنة المنظمة إسهاماً في إنجاح النسخة الثامنة وتميزها وبما يحقق الهدف المشترك في تقديم دورة استثنائية تكون محط اهتمام الجميع.

ونوه الدكتور عبدالرحمن بن طليعة مدير الشؤون التنفيذية في شركة العربية للطيران الناقل الرسمي للدورة إلى أن رعاية الشركة للدورة تأتي في إطار شراكة استراتيجية راسخة مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة .

فيما أشار محمد ماجد السويدي مدير قناة الشارقة الرياضية إلى حرص هيئة الشارقة للإذاعة والتليفزيون ممثلة بقناة الشارقة الرياضية على تغطية تفاصيل هذا الحدث الرياضي العربي الرائد.

وأكد سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة حرص البلدية على دعم مختلف الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الإمارة من خلال توفير بنية تحتية وخدمات لوجستية متكاملة تسهم في إنجاح الحدث وتقديم تجربة آمنة ومتميزة للرياضيات والجمهور بما ينسجم مع رؤية الشارقة في تنظيم الفعاليات الكبرى .

وأوضح سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة أن استضافة مثل هذه البطولات تسهم في تنويع تجارب السياح والزوار وتقديم محتوى سياحي متكامل يجمع بين الرياضة والثقافة والترفيه بما يدعم تنافسية إمارة الشارقة على المستويين الإقليمي والدولي.

من جهته أكد الدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن مشاركة المؤسسة في الدورة تأتي في إطار التزامها بدعم المبادرات الوطنية والإقليمية التي تعزز صحة المرأة وتمكينها .

وأكد أحمد الخشيبي الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ أن هذه الدورة تمثل نموذجًا ملهمًا في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في المشهد الرياضي.

وتشمل قائمة الشركاء عددا من الرعاة الفضيين و البرونزيين للنسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات فضلا عن عدد من الداعمين.

وأكدت سعادة موزة الشامسي، مدير الدورة أن نجاح دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات يرتكز على منظومة تنظيمية تشاركية واسعة مشيرةً إلى أن اللجنة العليا المنظمة تضم قيادات وطنية من جهات مختلفة يسهم كل منها بدور محوري يتكامل مع طبيعة اختصاصه .