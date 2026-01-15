"أبوظبي للزراعة" تستعرض أبرزمشاريعها التقنية بمعرض يومكس 2026

أبوظبي في 15 يناير / وام / تشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في معرض ومؤتمر "يومكس 2026"، الحدث العالمي الرائد للأنظمة غير المأهولة والأنظمة الذاتية، الذي يُعقد في مركز أدنيك أبوظبي ، من 20 إلى 22 يناير الجاري.

تأتي مشاركة الهيئة في إطار حرصها على تبني أحدث التقنيات والابتكارات التي تسهم في تطوير قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية وسلامة الغذاء، وتعزيز الاستدامة والجاهزية المستقبلية، بما يواكب رؤية أبوظبي في التحول الرقمي والابتكار.

تستعرض الهيئة خلال مشاركتها 4 مشاريع نوعية تعكس توجهاتها الاستراتيجية في توظيف الأنظمة الذاتية والذكاء الاصطناعي وهي مشروع الرقابة الجوية على المزارع والعزب الذي يمثل نقلة نوعية في أساليب التفتيش والرقابة الزراعية، حيث تعتمد الهيئة على الطائرات بدون طيار لتنفيذ عمليات مسح جوية دقيقة وشاملة للمزارع والعزب المنتشرة في مختلف مناطق الإمارة.

أما الثاني فهو مشروع جاهزية الأمن الغذائي الذي يمثل أحد أهم مشاريع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد الغذائي.

يعتمد المشروع على أنظمة ذكية وتقنيات تنبؤية متقدمة لتحليل البيانات المتعلقة بالإنتاج والاستهلاك والمخزون الغذائي، مما يتيح للهيئة اتخاذ قرارات استباقية تضمن استمرارية الإمدادات الغذائية في حالات الطوارئ والأزمات.

ويتمثل المشروع الثالث في " الرقابة المرئية في المنشآت الغذائية " ويهدف إلى رفع مستوى الامتثال في المنشآت الغذائية من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة المرئية المتصلة بالإنترنت.

ويستعرض المشروع الرابع منظومة الزراعة المتقدمة 4.0 التي تجسد رؤية الهيئة في تبني مفاهيم الزراعة الذكية، حيث يتم توظيف الروبوتات الزراعية، وأجهزة الاستشعار، وتحليل البيانات الضخمة، لتطوير أساليب الزراعة التقليدية وتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية والاستدامة.

وأكد بدر حسن الشحي، مدير إدارة الاتصال والمشاركة المجتمعية في الهيئة أن يومكس يمثل منصة عالمية مهمة لإبراز جهود الهيئة في توظيف التقنيات المتقدمة لخدمة الزراعة وسلامة الغذاء، مشيراً إلى أن المشاريع التي تستعرضها الهيئة تعكس رؤيتها في بناء منظومة غذائية مرنة ومستدامة.