"كهرباء ومياه دبي" شريكا منظما لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع للأعوام 2027 ـ 2029

دبي في 15 يناير/وام/ وقعت هيئة الطرق والمواصلات بدبي مذكرة تفاهم مع هيئة كهرباء ومياه دبي، تكون بموجبها الأخيرة شريكاً منظماً لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع للأعوام 2027 ـ 2029، في خطوة تؤكد متانة الشراكة الاستراتيجية وحرصهما المشترك على دعم إحدى أهم المنصات الفكرية والمعرفية التي تسهم في ترسيخ مكانة دبي، عاصمةً عالميةً لإدارة المشاريع والتنمية المستدامة.

وقّع المذكرة عن هيئة الطرق والمواصلات معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، وعن هيئة كهرباء ومياه دبي معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي وبموجبها تكون هيئة كهرباء ومياه دبي، شريكاً منظماً للمنتدى في دوراته الثانية عشرة، والثالثة عشرة، والرابعة عشرة.

يأتي توقيع المذكرة استكمالاً للنجاحات الكبيرة التي حققها المنتدى خلال دوراته السابقة، حيث استقطب أكثر من 17 ألف مشارك من نحو 50 دولة، وشهد تنظيم أكثر من 400 جلسة رئيسة وورش عمل وزيارات ميدانية ودورات تخصصية، وهو ما رسخ مكانته منصةً عالميةً رائدةً لتبادل المعرفة وبناء القدرات في مجال إدارة المشاريع.

وأكد معالي مطر الطاير أهمية استمرارية الشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، في تنظيم المنتدى منوها إلى أن الشراكة تمثل بعداً استراتيجياً في مسيرة المنتدى، الذي يعد منصة دولية لتبادل الخبرات وصياغة توجهات المستقبل في تنفيذ المشاريع الكبرى وتؤكد إيمان الجانبين بأهمية بناء منظومة معرفية متقدمة لإدارة المشاريع، تدعم رؤية دبي في الريادة العالمية.

من جانبه، أكد معالي سعيد محمد الطاير أن مشاركة هيئة كهرباء ومياه دبي كشريك منظم للمنتدى تأتي في إطار التزام الهيئة بدعم الابتكار وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات إدارة المشاريع والطاقة والبنية التحتية المستدامة، لما لها من دور محوري في تعزيز كفاءة التخطيط والتنفيذ وتحقيق أفضل استغلال للموارد وفق أعلى المعايير العالمية.