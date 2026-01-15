"موسم ربع قرن للابتكار 2026"بنسخته الـ4.. رؤية متجددة وفعاليات متعددة

الشارقة في 15 يناير/وام/ ينظم مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا التابع لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين النسخة الرابعة من "موسم ربع قرن للابتكار 2026" والذي يُقدّم هذا العام برؤية متجددة عبر إطلاق محطة تقنية خلال شهري يناير وفبراير 2026 تتضمن سلسلة من بطولات الروبوت وصولاً إلى إطلاق الحدث الرئيسي للموسم في نوفمبر 2026 تزامناً مع شهر الابتكار تحت شعار "هُنا تتحرك العقول" تحقيقاً لرؤيته الاستراتيجية في بناء أجيال مبدعة قادرة على استشراف المستقبل ومواجهة تحدياته وتوظيف التكنولوجيا في خدمة الإنسانية بصورة واعية ومستدامة.

تنطلق أولى بطولات المحطة التقنية بتنظيم بطولة ربع قرن المحلية للروبوتات والتي يستضيفها مركز ناشئة مليحة على مدار يومي 17 و 18 يناير الجاري والمخصصة للمشاركين ممن تتراوح أعمارهم من 8 إلى 18 عاماً يمثلون عدة جهات من مختلف إمارات الدولة لتُشكّل البطولة مساحة حرة لاختبار مهاراتهم التقنية والشخصية في التواصل وإدارة الوقت والتعاون والعمل الجماعي بروح الفريق .

وتضم هذه المحطة التقنية أيضا سلسلة من البطولات النوعية من بينها بطولة الإمارات الوطنية لروبوتات (VEX) ومسابقة (Seaperch) غرب آسيا 2026.

ويتجسد جوهر النسخة الرابعة لموسم ربع قرن للابتكار في رسالة محورية تحمل عنوان "القيم في عصر التكنولوجيا" انطلاقاً من القناعة الراسخة لإمارة الشارقة بأن التكنولوجيا ليست غاية بحد ذاتها بل وسيلة تتطلب إطاراً أخلاقياً وثقافياً يوجه مسارها في الاتجاه الصحيح ويمنح الابتكار معناه الإنساني ويضمن أن يصب التقدم في خدمة الإنسان تأكيداً على أن الابتكار الحقيقي يبدأ بالفكرة ويكتمل بالقيم ويقاس بالأثر استكمالاً لنجاح الموسم في النسخ السابقة التي حظيت بإقبال لافت يزيد على 1600 مشارك وزائر وكشفت عن أكثر من 100 مشروع علمي وتقني و15 تحدياً علمياً وتكنولوجياً عُرضت ضمن الموسم في بيئة تنافسية تعليمية مسؤولة تعزز روح الفريق والانضباط والالتزام والاحترام وتقبل التحديات والمنافسة الأخلاقية.

يُعدّ الموسم الذي يقام بمختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة منصة نابضة بالحياة تجمع محبّي التكنولوجيا والعلوم والابتكار من الأطفال والشباب والمهتمين والخبراء لاستكشاف تجارب متنوعة ضمن منظومة متكاملة من الفعاليات النوعية تشمل تحديات تقنية وبطولات للروبوت ومعارض علمية تفاعلية وجلسات حوارية ملهمة مع نخبة من القادة وروّاد التكنولوجيا بما يتيح للزوار والمشاركين تبادل خبراتهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ذات أثر ملموس وعرض ابتكاراتهم في عالم تتسارع فيه وتيرة التحوّل الرقمي ويتعاظم فيه دور الإنسان في عالم تحكمه التكنولوجيا بما يُعزّز مكانة إمارة الشارقة مركزا عالميا للابتكار والابداع.