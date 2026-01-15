انطلاق مؤتمر"مبادرات تحقيق الأمن الغذائي في الوطن العربي" بدبي 4 فبراير

دبي في 15 يناير/وام/ تنظم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي مؤتمر "مبادرات تحقيق الأمن الغذائي في الوطن العربي" تحت شعار "الاستدامة هي الطريق نحو الأمن الغذائي" في الفترة من 4 إلى 5 فبراير المقبل في فندق الريتز كارلتون – مركز دبي المالي العالمي، بالتزامن مع انعقاد القمة العالمية للحكومات في دبي وذلك تحت رعاية وزارة المالية.

يهدف المؤتمر إلى تعزيز الجهود العربية المشتركة لتطوير القطاع الزراعي، واستقطاب الاستثمارات، وتسريع تبنّي الابتكار الزراعي بما يسهم في تحقيق أمن غذائي عربي مستدام، إلى جانب توفير منصة تجمع صُنّاع القرار والمستثمرين والباحثين والأكاديميين والخبراء لمناقشة القضايا المحورية المرتبطة بالأمن الغذائي.

يتناول المؤتمر عدداً من المحاور الرئيسية تشمل الجهود العربية لتحقيق الأمن الغذائي، والاستثمار والتمويل الزراعي من أجل التنمية الاقتصادية، وإنتاج وتصنيع السلع الغذائية الأساسية، والتبادل التجاري، والابتكار في التقنيات الزراعية، والاستثمار في المحافظ الاستثمارية للشركات الزراعية، إضافة إلى عرض أحدث الأبحاث والنتائج العلمية ذات الصلة.

ويحظى المؤتمر بمشاركة نخبة من الخبراء وممثلي الجهات العربية والإقليمية والدولية المعنية بقضايا الأمن الغذائي، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بما يعكس الأهمية الاستراتيجية للمؤتمر ودوره منصة عربية بارزة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وفي هذا السياق، دعت الهيئة الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف الدول العربية إلى تقديم أبحاثهم وأوراقهم العلمية للمشاركة في جلسات المؤتمر، بما يسهم في إثراء النقاشات وتقديم حلول عملية تدعم منظومة الأمن الغذائي العربي.

وأكد الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، أن تحقيق الأمن الغذائي العربي المستدام بات ضرورة ملحّة تتطلب توحيد الجهود وتطوير أدوات الاستثمار والابتكار الزراعي، مشيراً إلى أن المؤتمر يشكّل منصة فاعلة لتبادل المعرفة وبناء شراكات تسهم في مواجهة التحديات المستقبلية.