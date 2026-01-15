"نسائية دبي" تنظم برنامجا تأهيليا للأسر الأحادية تزامنًا مع عام الأسرة

دبي في 15 يناير /وام/ نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي برنامجا تأهيليا ترفيهيا للأسر الأحادية وذلك ضمن البرنامج الأسري "اطمئني" للأسر الأحادية في نسخته للعام 2026.

وأكدت خولة سعيد النابودة نائبة رئيسة الجمعية المشرف العام على إدارة الاستشارات والتدريب أن البرنامج يأتي تزامنًا مع "عام الأسرة" وبالتعاون مع مؤسسة تراحم الخيرية في إطار دعم الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار الأسرة وتمكين المرأة.

وأوضحت النابودة أن مبادرة "اطمئني" تهدف إلى توفير منظومة دعم شاملة للأسر الأحادية تشمل الدعم النفسي والتمكين الأسري والتربوي والاقتصادي إلى جانب تنظيم برامج إرشادية وبرامج صحية وفي اللياقة تسهم في مساعدة الأسر على استعادة التوازن والشعور بالطمأنينة.

وأضافت أن البرنامج يتضمن أربعة محاور أساسية تشمل دورات تدريبية في مجالات حيوية أبرزها المجال النفسي والأسري والتربوي والسلوكي إضافة إلى المجال المالي والاستثماري واللياقة والتغذية إلى جانب تنظيم "رحلة التجربة الملهمة" وزيارات لسيدات أعمال إماراتيات للاطلاع على تجارب نجاح ملهمة فضلًا عن الرحلات الترفيهية.

وأأوضحت أن البرنامج يستهدف خمس فئات من المجتمع هن المطلقات والأرامل والمهجورات والأبناء والعازبات فوق سن 40 عامًا من الإماراتيات ومن مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي.

قدمت البرنامج الدكتورة عائشة عبدالله المطوع أخصائي الإرشاد الأسري والنفسي وهدى الطاهري مدرب اللياقة البدنية المعتمد وتضمن جلسات توعوية وتفاعلية.

وشددت الدكتورة عائشة المطوع خلال لقائها المشاركات على أهمية تعزيز الصحة النفسية مؤكدة أن البرنامج يمثل مساحة آمنة تبعث على الطمأنينة وتساعد على فتح القلوب واستحضار القوة الداخلية وأشارات إلى أن المبادرة تحمل رسالة إنسانية واضحة من جمعية النهضة النسائية بدبي مفادها "أنتِ لستِ وحدك".

من جهتها قدمت هدى الطاهري مدربة اللياقة البدنية دورة بعنوان " أسرار اللياقة في الهواء الطلق" وأكدت خلالها أهمية اتباع اسلوب تغذية صحي للنساء في مختلف الأعمار .