إطلاق برنامج الريادة الزراعية 2026 لتعزيز الابتكار وتمكين الشركات الناشئة

الشارقة في 15 يناير / وام / أطلق مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) بالتعاون مع المركز الزراعي الوطني برنامج الريادة الزراعية 2026 وهو برنامج مخصص لتمكين الشركات الناشئة المتخصصة في المجال الزراعي وفي مراحلها المبكرة موجهين الدعوة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية إلى أن يكونوا جزءًا من مرحلة جديدة في مسيرة التحول الزراعي في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك عبر المشاركة في البرنامج الريادة الزراعية 2026 وهو برنامج مخصص لتمكين الشركات الناشئة المتخصصة في المجال الزراعي وفي مراحلها المبكرة ويفتح باب التقديم للبرنامج بدءا من اليوم حتى 20 فبراير المقبل .

ويأتي برنامج الريادة الزراعية في إطار توجه استراتيجي يهدف إلى ترسيخ الابتكار في الأجندة الزراعية الوطنية عبر تطوير نظم غذائية مستدامة وتمكين الجيل القادم من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية من التطور والنمو بما يتماشى مع أولويات الدولة في مجالات الزراعة والاستدامة والأمن الغذائي.

وسيتم اختيار خمس شركات ناشئة في مرحلة التأسيس المبكر مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في البرنامج وستحصل كل شركة على بدل مشاركة بقيمة 15 ألف درهم كما سيحظى المشاركون بفرصة الوصول إلى خبراء متخصصين وعملاء وشركاء محتملين ومستثمرين إلى جانب مزايا برمجية مقدَّمة من «شراع» لدعم تطوير الشركات الناشئة إضافة إلى فرص تسويقية ومساحات عمل مشتركة مجانية.

ويُقدَّم البرنامج وفق نموذج هجين يجمع بين الفرص الاستثمارية والإرشاد العملي بما يتيح للمؤسسين التركيز على استراتيجيات دخول السوق وتحقيق الإيرادات من خلال ابتكار نماذج الأعمال.

وقال سلطان سالم الشامسي مدير المركز الزراعي الوطني :" يجسّد برنامج الريادة الزراعية التزامنا بالعمل الجاد والاستمرار في دفع عجلة الابتكار الزراعي القادر على الاستجابة المباشرة لاحتياجات القطاع وبما ينسجم مع أولويات الاستدامة الزراعية والمشاريع الوطنية ومن خلال شراكتنا الوثيقة مع شراع نعمل على إتاحة منصة متكاملة تمكّن الشركات الناشئة من اختبار حلولها وتطويرها وتطبيقها عمليًا بما يسهم في تعزيز الإنتاجية الزراعية وإيجاد حلول مبتكرة وذكية مناخياً تساهم في رفع مرونة القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي في دولة الإمارات.

من جانبها قالت سعادة سارة بالحيف النعيمي المدير التنفيذي لشراع :" يأتي برنامج الريادة الزراعية ليشكّل مساحة يتقاطع فيها الابتكار مع الأولويات الزراعية الوطنية حيث نوفّر بالتعاون مع المركز الزراعي الوطني لرواد الأعمال في مراحلهم المبكرة منظومة دعم متكاملة تُمكّنهم من اختبار أفكارهم وصقل حلولهم ضمن واقع السوق ويجسّد البرنامج التزام شراع بتمكين رواد الأعمال من تطوير تقنيات عملية وقابلة للنمو تسهم في بناء نظم بيئية زراعية أكثر استدامة في دولة الإمارات.

ويعد برنامج الريادة الزراعية برنامجاً مكثفًا لمدة ستة أسابيع ويركّز على تمكين الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية من تطوير حلول قابلة للتطبيق وملائمة لاحتياجات السوق بما يدعم أولويات القطاع الزراعي على المستوى الوطني ويسهم في تحقيق أهداف الاستدامة تماشيًا مع توجهات وزارة التغير المناخي والبيئة.

وينطلق البرنامج بـ معسكر التدريب المكثف لمدة يومين والذي يقدّم للمؤسسين مدخلًا عمليًا إلى منهجيات "أجايل" و"لين " ويزوّد الفرق بالأدوات اللازمة للعمل بوتيرة تنفيذ عالية .

ويتضمن المعسكر ورش عمل تطبيقية وأنشطة لبناء فرق العمل بما يسهم في تعزيز التعاون الداخلي وتحسين مهارات التواصل وإعداد تصور أولي واضح لمسار تطوير المنتج.

ثم تنتقل الشركات الناشئة إلى برنامج حاضنات الأعمال وهو برنامج احتضان مكثف يمتد لستة أسابيع ويهدف إلى نقل الفرق من مرحلة التحقق الأولي إلى التطبيق العملي في السوق وخلال هذه المرحلة يعمل المؤسسون على تحديد الأهداف الاستراتيجية واكتشاف العملاء ودمج المعرفة المتخصصة بالقطاع الزراعي وتطوير المنتجات وتصميم التجارب الأولية وصياغة استراتيجيات دخول السوق بالاستناد إلى تفاعل مباشر مع العملاء.

ويركّز برنامج الريادة الزراعية على تحقيق مخرجات عملية تمكّن الفرق المشاركة من تطوير منتجاتها وتحسينها في بيئات سوق حقيقية وجمع ملاحظات العملاء وتطبيقها وبناء أنظمة وأدوات تشغيلية تدعم التنفيذ الفعّال على المدى الطويل.

ويُختتم البرنامج بـ يوم العروض النهائية "حيث تستعرض الشركات الناشئة تقدمها أمام المستثمرين وأطراف المنظومة الريادية.

ومن خلال هذا البرنامج يؤكد المركز الزراعي الوطني ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) التزامهما المشترك بترسيخ الابتكار في القطاع الزراعي وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات، وتمكين المؤسسين من تطوير حلول تسهم في تقوية النظم الغذائية محليًا وعالميًا.

ويمثل برنامج الريادة الزراعية 2026 دعوة مفتوحة لروّاد الأعمال في مجال التكنولوجيا الزراعية للانطلاق بأفكارهم والبناء بوعي والمساهمة في رسم مستقبل الزراعة في دولة الإمارات العربية المتحدة والانطلاق إلى العالمية.