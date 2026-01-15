جامعة عجمان تطلق مختبر الواقع الافتراضي التفاعلي ومركز PharmaPro لتعلّم صناعة الأدوية

عجمان في 15 يناير /وام/ أطلقت جامعة عجمان مختبر الواقع الافتراضي التفاعلي ومركز PharmaPro لتعلّم صناعة الأدوية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعليم التطبيقي في التخصصات الصحية، وربط البرامج الأكاديمية بمتطلبات الممارسة المهنية في قطاعي الرعاية الصحية والصناعات الدوائية.

يأتي إطلاق هاتين المنصتين التعليميتين المتقدمتين في إطار توجه الجامعة نحو تطوير بيئات تعليمية قائمة على المحاكاة الرقمية والتجربة العملية، بما يتيح للطلبة التفاعل مع نماذج تعليمية تحاكي بيئات العمل الفعلية، ويدعم الانتقال المنهجي من المعرفة النظرية إلى التطبيق المهني المنضبط.

ويتيح "مختبر الواقع الافتراضي التفاعلي " للطلبة التعامل مع حالات سريرية تحاكي الواقع ضمن بيئة تعليمية آمنة، تسهم في تنمية مهارات التحليل السريري، واتخاذ القرار، والتعامل مع السيناريوهات الطبية المعقدة.

ويوفر المختبر فرص تدريب متكرر تمكّن الطلبة من تطوير مهاراتهم العملية وفق معايير دقيقة، بما يعزز جاهزيتهم المهنية قبل الالتحاق بسوق العمل.

أما مركز PharmaPro لتعلّم صناعة الأدوية، فيوفر منصة تدريبية متخصصة تغطي الجوانب الأساسية لصناعة الدواء، بما يشمل مراحل التصنيع، وضبط الجودة، والالتزام بالمعايير والأنظمة المعتمدة دولياً.

ويسهم المركز في تعريف الطلبة بمتطلبات العمل في القطاع الدوائي، وإجراءات السلامة، وأطر الامتثال التنظيمي، بما يعزز جاهزيتهم للعمل في المؤسسات الصحية وشركات الأدوية.

ويجسد هذا المشروع التزام جامعة عجمان بتطوير نماذج تعليمية حديثة تركز على جودة المخرجات التعليمية وكفاءة التطبيق العملي، وتواكب التحولات المتسارعة في القطاع الصحي ويندرج ضمن رؤية الجامعة لإعداد كوادر مؤهلة قادرة على الإسهام بفاعلية في تطوير منظومة الرعاية الصحية، ودعم الأولويات الوطنية ذات الصلة بالصحة والتنمية المستدامة.