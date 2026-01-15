"الأولمبية الوطنية" تعلن تفاصيل المشاركة التاريخية في"الألعاب الشتوية ميلانو–كورتينا 2026"

دبي في 15 يناير/وام/ أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية تفاصيل المشاركة التاريخية الأولى لدولة الإمارات في النسخة الـ 26 من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي تستضيفها مدينتا ميلانو وكورتينا في إيطاليا في الفترة من 6 إلى 22 فبراير المقبل، بمشاركة نحو 2900 رياضي ورياضية من مختلف دول العالم يتنافسون على 114 مجموعة ميداليات في 8 رياضات و16 اختصاصاً.

وتشارك الإمارات في هذه الدورة بكل من اللاعبة بيرا هودسون واللاعب أليكساندير استريجي في منافسات التزلج الألبي، التي تقام على مدار 3 أيام ضمن البرنامج الرسمي للبطولة، وذلك بعد تأهلهما وفق المعايير الدولية المعتمدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الأولمبية الوطنية اليوم في دبي، بحضور سعادة هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، وأحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة، ومحمد خادم رئيس لجنة التزلج في اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، فيما شارك اللاعب أليكساندير استريجي عبر الاتصال المرئي.

ومن المقرر أن يقام حفل الافتتاح في 4 مواقع بشكل متزامن، حيث يرفع أليكساندير استريجي علم دولة الإمارات في ميلانو، فيما ترفع بيرا هودسون علم الدولة في كورتينا.

وأكد أحمد الطيب أن هذه المشاركة تمثل محطة تاريخية في مسيرة الحركة الأولمبية الإماراتية، وتأتي امتداداً لمشاركات الدولة في الدورات الأولمبية الصيفية والألعاب الأولمبية للشباب، وتعكس النهج الذي تتبعه اللجنة في دعم مبدأ "المشاركة من أجل المنافسة" وتوسيع قاعدة الحضور الإماراتي في المحافل الرياضية العالمية.

وأشار إلى أن الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات على الساحة الرياضية الدولية، من خلال مستويات رياضييها وحضورها المشرف في مختلف البطولات، إلى جانب الالتزام بالقيم والمبادئ الأولمبية.

وثمّن الطيب جهود اللاعبين خلال مرحلة الإعداد، منذ تأهلهما الرسمي وحتى انطلاق المنافسات، عبر برامج تدريبية ومعسكرات داخلية وخارجية، مؤكداً أن اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية وضع خططاً واستراتيجيات تضمن استمرارية المشاركة الإماراتية في البطولات الشتوية.

من جانبه، أكد هامل القبيسي ، أن الظهور الأول للإمارات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 يمثل خطوة نوعية تعكس تطور الرياضة الإماراتية وقدرتها على المنافسة في مختلف البيئات الرياضية.

وأضاف أن الاتحاد واصل العمل على إعداد اللاعبين فنياً وتنظيم مشاركاتهم الخارجية بالتعاون مع الاتحادات الدولية، وتطوير الاستراتيجيات التي تضمن جاهزية اللاعبين، مع توفير الخبرات الفنية والبرامج التدريبية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء وترسيخ حضور الإمارات في الرياضات الشتوية.

وأضاف أن اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية لعب دورًا محوريًا في هذا الإنجاز، من خلال الإشراف الفني على برامج التدريب والتأهيل، وتطوير الاستراتيجيات التي تضمن جاهزية اللاعبين للمشاركات الدولية، إلى جانب تنسيق مشاركاتهم في البطولات الكبرى، وتوفير الخبرات الفنية والبرامج التدريبية بالتعاون مع الاتحادات الدولية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء وترسيخ مكانة الإمارات على الساحة الدولية في الرياضات الشتوية.