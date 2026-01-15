"مؤسسة الجليلة" توقع مذكرة تفاهم مع أكاديمية "YA10" لكرة القدم

دبي في 15 يناير/وام/ وقعت مؤسسة الجليلة - ذراع العطاء لـ "دبي الصحية" – مذكرة تفاهم مع أكاديمية " YA10" لتطوير المواهب الكروية وصقل قدرات اللاعبين الصغار في الدولة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد من مجلس دبي الرياضي للمؤسسة للاطلاع على برامجها ومبادراتها الرياضية الداعمة للعمل الخيري، ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك والذي ضم سعادة خلفان جمعة بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعادة سعيد حارب الأمين العام للمجلس وعددا من مسؤوليه.

حضر توقيع المذكرة سعادة الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ"دبي الصحية"، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والدكتورة حنان السويدي، نائبة المدير التنفيذي ، المديرة التنفيذي للشؤون الأكاديمية في "دبي الصحية"، ونائبة مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية، والدكتور محمد العوضي، المدير التنفيذي لمجمع صحة المرأة والطفل في "دبي الصحية"، ووقعها كل من يحيى الغساني مؤسس أكاديمية " YA10"، وشما الرفيع نيابة عن مؤسسة الجليلة.

والتقى الوفد فريق "أبطال الأمل" التابع لمؤسسة الجليلة، ويضم مجموعة من الرياضيين الذين يوظفون الرياضة كمنصة للعطاء الإنساني، لنشر روح الأمل وتشجيع الأفراد والمؤسسات على دعم علاج المرضى واطلع على أبرز برامج ومبادرات العمل الخيري الرياضي للمؤسسة.

ونجحت مؤسسة الجليلة ، من خلال سلسلة من المبادرات الرياضية الخيرية ، في جمع 15 مليون درهم عبر أكثر من 450 مبادرة رياضية مجتمعية وشراكة، حيث تذهب 100% من العائدات مباشرةً لدعم برامج مؤسسة الجليلة.

وأكد خلفان جمعة بلهول ، أن مجلس دبي الرياضي حريص على دعم وتشجيع كافة الجهود الوطنية والمبادرات الخيرية الهادفة لتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع والارتقاء بمستوى صحتهم، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، مشيراً إلى أهمية دور "فريق الأمل" كنموذج ملهم ينشر قيم العطاء والخير في المجتمع ويوظف الدور الإيجابي للرياضة والرياضيين.

من جانبه أوضح الدكتور عامر شريف، أن هذه الزيارة تعكس التزام مؤسسة الجليلة بتعزيز التعاون بين قطاعي الصحة والرياضة، وتوحيد الجهود لإطلاق مبادرات تُسهم في تحسين جودة حياة المرضى والمجتمع، وتدعم رؤيتنا في الارتقاء بصحة الإنسان.

وثمن دعم مجلس دبي الرياضي، والرياضيين الذين يجسّدون نموذجاً مُلهِماً للعزيمة والإصرار، ويسهمون من خلال مشاركتهم في المبادرات المجتمعية في ترسيخ ثقافة العطاء وتعزيز أثرها الإنساني.

شارك في اللقاء مع وفد مجلس دبي الرياضي، كل من غاني سليمان، الحاصل على رقم قياسي في موسوعة غينيس عن تحدي" T100x100" ، ومصطفى كآن يلدز، السباح ومدرب "Heroes of Hope" الصغار ، وودان كورديرو، الدرّاج ومؤسس مبادرة التحديات الخيرية؛ وكيشا بايس، السباحة التي أنجزت عبور مضيق "بونيفاسيو"بين إيطاليا وفرنسا لمسافة 15 كيلومتراً في المياه المفتوحة، وأحمد الشناوي، أحد الداعمين لمؤسسة الجليلة منذ أكثر من عشر سنوات وقائد حملة تسلق جبال الهيمالايا الخيرية ، وعصام آدامز، مؤسس نادي الجري الخيري "Run 4 A Purpose" ، وآرتي شاه، الرياضية من أصحاب الهمم ضمن مبادرة "أبطال الأمل".

وقال يحيى الغساني إن هذه الشراكة خطوة مهمة في توحيد جهود "أكاديمية YA10" و"مؤسسة الجليلة" لربط الرياضة بالعمل الخيري من خلال إشراك الرياضيين وتنظيم برامج تدريبية للشباب وتحديات مجتمعية تهدف إلى رفع مستوى الوعي، وجمع التبرعات لدعم جهود المؤسسة في توفير العلاج للمرضى غير القادرين على تحمّل تكاليفه.

من جهتها، ذكرت شما الرفيع أن دمج الأنشطة والمبادرات الرياضية في البرامج الخيرية يمثل نموذجاً مبتكراً لتعزيز ثقافة العطاء في المجتمع، مشيرة إلى أن مثل هذه الشراكات تُسهم في تخفيف معاناة المرضى، وتعزز دور دبي الريادي في توظيف الرياضة كقوة إيجابية تحدث فرقاً حقيقاً في حياة الناس.