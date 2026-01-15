بلدية دبي وجمعية المهندسين تتعاونان لتعزيز منظومة العمل الهندسي

دبي في 15 يناير /وام/ وقعت بلدية دبي مذكرة تعاون مع جمعية المهندسين لتعزيز منظومة العمل الهندسي في إمارة دبي وفق أفضل المعايير العالمية وتطوير منظومة وآليات تقييم وتصنيف وترخيص وتأهيل المهندسين للارتقاء بكفاءة الكادر الهندسي فضلًا عن دعم رؤية دبي لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات الهندسية والمعمارية الكبرى بما يرسخ مكانتها وجهة عالمية للمعرفة والابتكار.

ومن شأن المذكرة أن تعززعلاقات التعاون بين الطرفين لتنفيذ تقييم الكادر الهندسي ضمن منظومة تأهيل المهندسين للحصول على ترخيص مزاولة المهنة في إمارة دبي وإجرائها داخل مقرات جمعية المهندسين باستخدام القاعات المجهزة لتنفيذ اختبارات دولية احترافية ووفقا للمعايير المعتمدة إضافةً إلى تطوير منظومة التصنيف الهندسي بالتعاون بين الطرفين وربطها بنتائج الاختبارات الفنية والمهنية.

وتنص المذكرة على التعاون في مجال تنظيم ودعم المؤتمرات والفعاليات الهندسية والمعمارية الدولية على أن يتعاون الطرفان في إطلاق برامج تدريبية مشتركة للمهندسين من مختلف التخصصات وتنظيم ورش عمل وحلقات نقاشية فنية وإنشاء منصات رقمية معرفية مشتركة لتبادل المعرفة الهندسية والأبحاث والدراسات الهندسية والتجارب المؤسسية التي تسهم في تطوير قطاع البناء والتشييد والهندسة ورعاية المبادرات والمشاريع الابتكارية الشبابية وتوفير الدعم اللازم لها. وقال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي إن الشراكة مع جمعية المهندسين علاقة تكاملية وتجمعنا مسارات عمل مشتركة ورؤى شاملة تهدف إلى الارتقاء بالعمل الهندسي وتطوير مساراته المتعددة ونقله إلى مستويات عالمية انطلاقاً من دبي فضلًا عن تعزيز عملية تقييم وتصنيف المهندسين بهدف تنمية وتطوير المهارات الهندسية والمهنية ودعم وتحفيز الابتكار والبحوث التطبيقية في مجالات البناء والاستدامة من خلال هذه الجهود المتكاملة تُرسّخ بلدية دبي مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد في مجال البناء والتشييد والتخطيط الحضري المستدام الذي يوظّف أفضل الكفاءات والخبرات إضافة إلى التكنولوجيا الحضرية المتقدمة للارتقاء بجودة حياة الإنسان والمجتمع.

من جهته ذكر المهندس عبد الله يوسف آل علي رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين في الدولة أن هذه الشراكة مع بلدية دبي خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة العمل الهندسي وتطوير معايير تقييم وتصنيف المهندسين وفق أفضل الممارسات الدولية ،وقال :"نسعى من خلالها إلى تمكين المهندسين من الارتقاء بمهاراتهم وخبراتهم المهنية ودعم الابتكار والبحث التطبيقي في مجالات البناء والتشييد والاستدامة".