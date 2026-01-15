شركة ألمانية تستعرض روبوتًا مبتكرًا لتنظيف الألواح الشمسية خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة

أبوظبي في 15 يناير /وام/ استعرضت شركة "Sunbrush Cleaning Systems" الألمانية المتخصصة عالميًا في أنظمة تنظيف ألواح الطاقة الشمسية، خلال مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، أحدث حلولها في مجال تنظيف الألواح الشمسية، من خلال روبوت تنظيف فوتوفولتائي "Sunbotics" المعياري المصنع بالكامل في ألمانيا.

وأكد كيم سيبييجي، المدير العام الإقليمي لشركة "Regional Mobile GmbH"، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن روبوت "Sunbotics" يتميز بتصميم قابل للتعديل والتوسع ليناسب أحجام مختلفة من الألواح الشمسية، ويمكنه تنظيف الأسطح المائلة حتى 30° وبأحجام تنظيف تتراوح ما بين 1.20 م و2.50 م.

وأضاف أن روبوت "Sunbotics" يتميز بتصميم معياري يتيح تغيير حجمها وتفكيكها ونقلها بسهولة بين المباني، ما يجعلها مناسبة لتركيبات الطاقة الشمسية على أسطح المباني الصناعية، والمؤسسات التعليمية، والجامعات، ومواقف السيارات المزودة بالألواح الشمسية، كما يُصنف كحل مرن وفعّال لتنظيف أنظمة الطاقة الشمسية سواء على الأسطح أو في مزارع الطاقة.

وقال سيبييجي إن دولة الإمارات تعد نموذجًا رائدًا في دعم الابتكار والطاقة النظيفة وتقدّير الحلول المتقدمة والمستدامة، ومن خلال روبوت Sunbotics الألماني، نهدف إلى تقديم تقنيات تنظيف الألواح الشمسية المتطورة التي تسهم في دعم مشاريع الطاقة الشمسية وتعزيز كفاءة إنتاج الطاقة النظيفة في الدولة.