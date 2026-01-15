صقرغباش يبحث مع رئيس رابطة الصداقة البرلمانية اليابانية – الإماراتية تعزيز التعاون البرلماني

أبوظبي في 15 يناير/وام/ استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي اليوم، معالي إيشيبا شيغيرو ، رئيس رابطة الصداقة البرلمانية اليابانية – الإماراتية، رئيس وزراء اليابان السابق والوفد البرلماني المرافق .

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير الدبلوماسية البرلمانية بين الجانبين، من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم علاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات واليابان في مختلف المجالات، في ظل الحرص المشترك لقيادتي وحكومتي البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الصديقين.

حضر اللقاء سعادة كل من الدكتورة سدرة المنصوري، وسمية السويدي ، ومحمد عيسى الكشف، ومنى راشد طحنون، ووليد المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ، وسعادة الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس وسعادة عفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وسعادة طارق المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

ورحّب معالي صقر غباش بمعالي إيشيبا شيغيرو والوفد المرافق له، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع اليابان في مختلف المجالات، وأشاد بالتطور المستمر الذي تشهده العلاقات الثنائية بفضل دعم ورعاية قيادتي البلدين.

وأعرب عن شكره وتقديره لمعاليه لتلبية الدعوة وزيارة دولة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي، بما يعكس متانة علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وهنّأ معاليه الحكومة اليابانية على النجاح المتميز في استضافة معرض إكسبو أوساكا 2025، وما عكسه من كفاءة تنظيمية وريادة عالمية، مثمناً مشاركة وفد دولة الإمارات في هذا الحدث الدولي، وما جسدته من إبراز للتجربة الإماراتية الرائدة وتعزيز حضورها في المحافل الدولية، وترسيخ صورتها بوصفها شريكا حضاريا وثقافيا لليابان.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات، في ظل التحديات الفكرية والأمنية والسياسية المتشابكة التي يشهدها العالم، تواصل التزامها بدعم الأمن والسلم الدوليين، والتصدي لمختلف أشكال التطرف والإرهاب والعنف، انطلاقاً من قناعة راسخة بأهمية معالجة الجذور الفكرية لهذه الظواهر، وصون القيم الدينية والإنسانية من التسييس والاستغلال.

وشدد على أن الحلول المستدامة للأزمات الإقليمية والدولية لا تتحقق إلا عبر الحوار والدبلوماسية واحترام سيادة الدول، ودعم المسارات السياسية الشاملة، مؤكداً استعداد دولة الإمارات الدائم للعمل مع الشركاء الدوليين على تخفيف المعاناة الإنسانية، ودعم جهود السلام، وتعزيز الاستقرار والتنمية.

وأشار معاليه إلى أهمية مواصلة العمل المشترك لاستكمال متطلبات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لافتاً إلى أن اليابان تُعد أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لدولة الإمارات في آسيا.

وتناول اللقاء الأهمية المحورية لقطاع الطاقة باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وأمن الطاقة العالمي، مثمناً التعاون الاستراتيجي القائم بين دولة الإمارات واليابان في هذا القطاع،.

وأشار إلى أن الشراكة بين البلدين تمثل نموذجاً متقدماً للتعاون المسؤول في مجالات الطاقة التقليدية والنظيفة والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

من جانبه، أكد معالي إيشيبا شيغيرو متانة وعمق العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين اليابان ودولة الإمارات، والتي تشمل العديد من القطاعات الحيوية، من بينها السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتعليم والتكنولوجيا والابتكار والطاقة المتجددة.

وأعرب عن تقديره لما حققته دولة الإمارات من تقدم وإنجازات في مختلف المجالات، لا سيما في استكشاف الفضاء والذكاء الاصطناعي، مشيداً بدورها الإقليمي والدولي في دعم الأمن والاستقرار، وجهودها الإنسانية والتنموية على المستوى العالمي وأكد أن دولة الامارات دولة محبة للسلام والتسامح .