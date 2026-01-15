خلدون المبارك يلتقي الرئيس الكوري في سيؤول ويبحثان الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وجمهورية كوريا

سيؤول في 15 يناير/وام/ التقى معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية اليوم في إطار زيارة رسمية إلى جمهورية كوريا، فخامة لي جيه ميونغ رئيس جمهورية كوريا ونقل إليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

استعرض الجانبان خلال اللقاء مخرجات "زيارة دولة" التي قام بها فخامة لي جيه ميونغ إلى دولة الإمارات في نوفمبر الماضي و التقى خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وتناول اللقاء آفاق تعزيز "الشراكة الاستراتيجية الخاصة" بين البلدين ومجالات التعاون ذات الأولوية والاهتمام المشترك بما في ذلك والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والطاقة النووية، تكنولوجيا الدفاع، والثقافة والتبادل بين الشعوب.

وعقد معالي خلدون المبارك خلال الزيارة اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين في جمهورية كوريا، من بينهم معالي كو يون تشول نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية، ومعالي جو هيون وزير الخارجية، ومعالي كانغ هون سيك رئيس سكرتارية المكتب الرئاسي.

رافق معاليه خلال اللقاءات سعادة عبد الله سيف النعيمي سفير الدولة لدى سيؤول، بالإضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى من دولة الإمارات.