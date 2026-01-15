فرونتكس.. تراجع كبير بعمليات العبور غير القانونية عبر الحدود الخارجية الأوروبية

بروكسل في 15 يناير/وام/ أعلنت وكالة فرونتكس، لإدارة الحدود الخارجية الأوروبية أن عدد عمليات العبور غير القانونية للمهاجرين عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي انخفض بنسبة 26% في عام 2025، ليصل إلى 178000 حالة، مقارنة بالعام 2024.

يُعد هذا الرقم الأدنى منذ عام 2021، ويعكس جهودًا كبيرة في تعزيز أمن الحدود والشراكات الدولية الفعالة، حسبما صرح المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة والشؤون الداخلية، ماغنوس برونر.

وأوضح تقرير للوكالة أن الانخفاض الكبير في عمليات العبور غير القانونية تحقق على عدة مسارات، أبرزها الطريق الغربي الأفريقي الذي شهد انخفاضًا بنسبة 63%، بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 42% في منطقة البلقان الغربية.. فيما سجلت الحدود الشرقية بين بيلاروسيا وبولندا ودول البلطيق انخفاضًا بنسبة 37%. في المقابل، تم تسجيل زيادة بنسبة 14% في غرب البحر الأبيض المتوسط بواقع 19403 محاولات.

وأشار التقرير إلى أن محاولات عبور البحر الأبيض المتوسط عبر المسار المركزي انخفضت بنسبة 1%، في حين تراجعت محاولات العبور في البحر الأبيض المتوسط الشرقي بنسبة 27%.

وسجلت محاولات العبور عبر القنال الإنجليزي إلى بريطانيا انخفاضًا بنسبة 3%، ليصل العدد الإجمالي إلى 65,861 حالة.

وبالرغم من هذه النتائج الإيجابية إلا أن وكالة فرونتكس حذرت من أن تدفقات المهاجرين قد تتغير بسرعة بسبب النزاعات، وعدم الاستقرار، ووجود شبكات تهريب متطورة تسعى للاستفادة من الأوضاع المتدهورة في بعض المناطق.