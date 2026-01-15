الإمارات تترأس أعمال الدورة الـ49 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالقاهرة

القاهرة في 15 يناير/ وام/ترأست دولة الإمارات العربية المتحدة أعمال الدورة الـ49 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، التي عُقدت بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة خلال الأيام الثلاثة الماضية، بمشاركة وزراء الشباب والرياضة وكبار المسؤولين من الدول العربية، وممثلي الأمانة العامة للجامعة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون العربي المشترك في قطاعي الشباب والرياضة.

ترأس المجلس معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، وضم وفد الدولة سعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، وراشد غانم الشامسي، مدير إدارة التمكين في المؤسسة .

وشارك الوفد في الاجتماعات الفنية والتنفيذية، التي شملت اجتماعات اللجنتين الشبابية والرياضية واللجنة المالية، إضافة إلى اجتماعات الصندوق والمكتب التنفيذي، وصولاً إلى الاجتماع الوزاري.

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، في كلمته، أن رئاسة دولة الإمارات لأعمال هذه الدورة تجسد التزامها الراسخ، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، بدعم مسارات العمل العربي المشترك في مجالي الشباب والرياضة، وتعزيز التكامل الإقليمي، وتوحيد الجهود لصياغة سياسات مستدامة تسهم في تمكين الشباب وتطوير المنظومة الرياضية العربية، بما ينسجم مع أولويات التنمية الشاملة.

وقال معاليه إن دولة الإمارات تؤمن بأن الشباب والرياضة يشكلان ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة وتعزيز القوة الناعمة للدول العربية، وتسعى من خلال رئاستها لهذه الدورة إلى تحفيز التعاون العربي المشترك، وبناء شراكات استراتيجية، واستثمار الزخم الذي تشهده المنطقة في استضافة البطولات الإقليمية والدولية، لما لذلك من أثر في تمكين الشباب وتعزيز التقارب العربي.

من جانبه، قال سعادة خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، إن عمل دولة الإمارات في الإطار العربي المشترك يستند إلى نهج راسخ رسمته القيادة الرشيدة، يقوم على الاستثمار في الإنسان باعتباره جوهر التنمية ومحركها الأساسي، مؤكداً أن الاجتماع يبرز أهمية توحيد الجهود العربية في قطاع الشباب، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتطوير مبادرات مشتركة تضع الشباب في قلب عملية التنمية.

وشهدت الاجتماعات مناقشة عدد من المشروعات والمبادرات الاستراتيجية الداعمة لتمكين الشباب وتنمية الرياضة العربية، حيث بحثت اللجنة الرياضية ملفات شملت الرياضة المجتمعية، والرياضة المدرسية، والرياضة النسائية، والرياضات الإلكترونية، واستضافة البطولات الإقليمية والدولية، وتطوير البنية التحتية الرياضية.

وأكد المجلس في ختام أعماله أهمية تعزيز التنسيق العربي المشترك، وإطلاق مبادرات وبرامج عملية تسهم في الارتقاء بقطاعي الشباب والرياضة، وتواكب تطلعات الشباب العربي، وتدعم مسارات التنمية المستدامة في الدول العربية.