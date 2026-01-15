الطقس غدا مغبر وغائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

أبوظبي في 15 يناير/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والشمالية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

الرياح شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 60 كم/س والخليج العربي شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج.

ويحدث المد الأول عند الساعة 10:41 والجزرالأول عند الساعة 18:59.

وبحر عمان شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 21:41 والمد الثاني عند الساعة 08:04 والجزر الأول عند الساعة 14:21والجزرالثاني عند الساعة 03:24.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا.





المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 23 18 75 45

دبي 23 19 75 50

الشارقة 22 18 75 50

عجمان 22 18 70 35

أم القيوين 22 18 75 35

رأس الخيمة 23 17 75 45

الفجيرة 25 17 65 35

العـين 22 14 85 45

ليوا 22 12 80 45

الرويس 19 13 75 50

السلع 18 14 75 40

دلـمـا 18 13 70 45

طنب الكبرى / الصغرى 20 18 70 45

أبو موسى 21 19 70 50