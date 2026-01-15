إسدال الستار على منافسات بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح

دبي في 15 يناير/وام/ أسدلت اليوم منافسات أشواط الشيوخ، الستار على بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية التلواح التابعة لإدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث التي أقيمت في مقر المركز بمنطقة لهباب في دبي بمشاركة واسعة من داخل الدولة وخارجها تجاوزت خمسة آلاف طير وبمجموع جوائز فاق 17 مليون درهم.

شهد ختام منافسات الشيوخ مستويات عالية من الندية والمنافسة بمشاركة نخبة الفرق وتحليق نخبة الصقور في سماء البطولة سعيا لتحقيق أفضل الأزمنة في واحد من أبرز الأحداث على صعيد رياضة الصيد بالصقور.

وأسفرت نتائج أشواط بيور جير عن فوز فريق النيف بالمركز الأول في شوط رمز فرخ فيما توزعت بقية المراكز على فرق إف 3 وإف 3 إس فيما واصل فريق النيف حضوره القوي في شوطي القرموشة فرخ وجرناس إلى جانب بروز فرق إم 7 وإف 3 إس في عدد من الأشواط المختلفة.

وفي أشواط جير تبع تمكن فريق إف 3 إس من حصد المركزين الأول والثاني في رمز الفرخ بينما فاز فريق النيف م برمز جير تبع جرناس وسط تقارب كبير في الأزمنة المسجلة.

وفي ختام المنافسات توج راشد بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يرافقه دميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الفائزين بالمراكز الأولى.