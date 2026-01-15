30 % نموا بأعداد زوار القمة العالمية لطاقة المستقبل بنسختها الـ18

أبوظبي في 15 يناير/وام/ شهدت النسخة الثامنة عشرة من القمة العالمية لطاقة المستقبل، ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الزوار بواقع 30% مقارنة بالعام الماضي وفقاً للمؤشرات الأولية.

وقالت لين السباعي، رئيسة القمة المديرة العامة لشركة "أر إكس الشرق الأوسط"، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات اليوم الأخير من القمة، إن فعاليات القمة شهدت زخماً كبيراً في أعداد الزوار على مدار الأيام الثلاثة.

وأضافت : " نحن اليوم نختتم النسخة 18 للقمة العالمية لطاقة المستقبل، والتي قدمت على مدار ثلاثة أيام معرضاً تجارياً ضخماً امتد على مساحة 35 ألف متر مربع، واحتضنت 7 مؤتمرات متخصصة، مع مشاركة واسعة من العارضين الدوليين والمحليين، وعشرات الآلاف من الزوار، وأكثر من 350 متحدثاً عالمياً".

وأكدت أن النسخة الحالية ركزت بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي باعتباره عنصراً أساسياً في تطوير البنية التحتية للطاقة الحديثة.

وأوضحت أنّ التركيز على الذكاء الاصطناعي تجسد بإطلاق مركز الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الذي يمتد على مساحة 3600 متر مربع ويضم ثلاثة أجنحة رئيسية هي جناح "الجرين هاوس"، ويضم أكثر من 70 شركة ناشئة تعرض ابتكاراتها، وجناح "فيوز إيه آي" المخصص للشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى جناح "الجرين هيدروجين" الذي يعرض أحدث التقنيات في الهيدروجين الأخضر.

وأشارت السباعي إلى أن من بين الإضافات الجديدة التي شهدتها نسخة هذا العام جناح الطاقة النووية وجناح الأمن السيبراني، بالإضافة إلى التجربة السينمائية المبتكرة لعرض قصص التحديات البيئية العالمية وكيفية التعامل معها.