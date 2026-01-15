«الإمارات للدراسات» ينظم ندوة «17 يناير .. العزم والهمة»

أبوظبي في 15 يناير/وام/ نظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية أمس "الأربعاء" بمقره ندوة بعنوان «17 يناير.. العزم والهمة»، في إطار اهتمامه بتسليط الضوء على القضايا الوطنية.

ناقشت الندوة دلالات العزم والهمة الإماراتية التي تجلّت خلال هجوم الحوثيين الغاشم على دولة الإمارات في 17 يناير 2022 و تضمَّن برنامجها كلمة رئيسية لوزارة الدفاع ألقاها سعادة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، الذي أكد أن 17 يناير بات يومًا مفصليًا في تاريخ دولة الإمارات، ليس بوصفه يوم تهديد بل بوصفه يومًا للعزم والإرادة.

وقال إن دولة الإمارات أكدت في هذا اليوم أن أمنها خط أحمر، وأنه يقوم على منظومة متكاملة وراسخة تقودها قيادة رشيدة تتميز بالحكمة النافذة والإرادة الصلبة، وتحميها القوات المسلحة الباسلة، ويدعمها شعب يتميز بدرجة عالية من الوعي واليقظة.

وتضمنت الندوة جلسة حوارية شارك فيها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الإتحادي ، وسعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، في كلمته إن العامل الأهم الذي أفشل هذا الهجوم الإرهابي تمثل في ثبات قيادتنا الرشيدة في التعامل معه ونهج الشفافية التامة الذي بعث برسائل طمأنة تامة للمجتمع، وهو ما أفشل مسعى الحوثي لتعطيل الحياة العامة، مشيدًا بحالة الالتفاف الوطني خلف القيادة الرشيدة.

وأضاف معالي الفريق ضاحي خلفان تميم أن الإمارات ذهبت إلى اليمن بدعوة من الحكومة اليمنية لقتال ميليشيات الحوثي الإرهابية وخرجت منه مرفوعة الرأس بعد تحرير مساحات شاسعة وتسليمها لأهلها، وإن الإمارات لن تندم إطلاقًا على ما قدمته من تضحيات لصالح اليمن.

وأكد ضرورة استمرار عامل الجاهزية للحفاظ على أمننا الوطني في مواجهة أي تحديات في المستقبل، مشيرًا إلى الأهمية القصوى لدور الإعلام بوسائله المرئية والمسموعة ومنصاته الرقمية كافة في مواجهة مثل تلك التحديات.

من جانبه، قال معالي الدكتور علي راشد النعيمي إن التعامل مع 17 يناير أثبت أن دولة الإمارات تتمتع بدرجة عالية من الاستعداد للتعامل مع كل التحديات لأنها نجحت في تأسيس منظومة متكاملة من المؤسسات التي تعمل وفق أرقى المعايير المهنية، موضحا أن دولة الإمارات لديها استراتيجية راسخة لتعزيز قيم التعايش والتضامن على الصعيدين الداخلي والدولي وهذه الاستراتيجية كانت ركيزة حيوية في التصدي للعدوان الحوثي، حيث وقف المجتمع صفًا واحدًا خلف قيادته الرشيدة، وأدان المجتمع الدولي كله هذا العدوان الآثم.

وقال سعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي في كلمته إن 17 يناير سيظل جزءًا مهمًا من الذاكرة الجمعية لشعب دولة الإمارات، وهويته التاريخية، وأن المناهج التعليمية لا بد أن يكون لها دور في ذلك، لتعزيز تماسكنا الوطني، مؤكدًا أن ما انطوى عليه هذا اليوم من تهديد يؤكد قدرتنا الكبيرة على تحويل التحدي إلى عزيمة قوية للتصدي لكل ما قد يواجهنا من مشكلات.

حضر الندوة عدد كبير من المسؤولين والمختصين والباحثين والمهتمين وتضمنت معرضا مصاحبا سلط الضوء على جهود دولة الإمارات في مجال العمل الإنساني والإغاثي.