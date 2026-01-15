"ستيل فاب 2026" يستعرض أحدث الحلول الصناعية بقطاعات الطاقة والبنية التحتية والطيران

الشارقة في 15 يناير/وام/ يواصل معرض الفولاذ والصلب "ستيل فاب 2026" فعالياته بمشاركة نخبة واسعة من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية والمصنعين ومزوّدي الحلول الصناعية في دولة الإمارات والمنطقة والعالم .

سجل المعرض الذي ينظمه مركز "إكسبو الشارقة" بدعم من "غرفة تجارة وصناعة الشارقة" مشاركات عارضين من تايوان والصين وألمانيا والمملكة المتحدة وتركيا والهند ومصر.

واستعرضت شركات عالمية متخصصة في أدوات الماكينات خلال المعرض ماكينات CNC للمهام الثقيلة الموجّهة لخدمة متطلبات قطاعات النفط والغاز والطيران والصناعات الثقيلة .

وشهد الحدث عروضاً واسعة لمعدات تشكيل المعادن وماكينات الثني وحلول ورش العمل إذ ركزت الشركات على توفير منظومات متكاملة تشمل الماكينات والأدوات والتجهيزات إضافة إلى الروبوتات وأنظمة الأتمتة وذلك وفق مفهوم المشاريع الجاهزة بما يلبي متطلبات المصنّعين ويرفع كفاءة العمليات الإنتاجية.

وعرضت شركات متخصصة معدات الطلاء بالمساحيق سواء اليدوية أو المؤتمتة بالكامل بما في ذلك أنفاق المعالجة المسبقة وأفران التجفيف وأنظمة الشحن وهي حلول تناسب تصنيع القطع الفولاذية والألمنيوم والمعدنية لمختلف القطاعات الصناعية مع حضور قوي في أسواق التصدير العالمية.

وأكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز اكسبو الشارقة أن معرض "ستيل فاب 2026" يواصل ترسيخ مكانته منصة صناعية محورية تجمع تحت سقف واحد نخبة من الشركات المحلية والعالمية بما يرسخ الثقة المتزايدة بقدرة الشارقة على استقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية ودعم نمو سلاسل التصنيع والتوريد في المنطقة موضحاً أن الزخم الذي تشهده دورة هذا العام سواء على مستوى تنوع المشاركات الدولية أو نوعية التقنيات المعروضة يعكس تحوّل المعرض إلى نقطة التقاء رئيسية بين المصنعين ومزوّدي الحلول الصناعية لاسيما في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والنفط والغاز والصناعة الثقيلة والتي تشهد طلباً متنامياً في أسواق المنطقة.