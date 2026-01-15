انطلاق فعاليات جناح الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بمهرجان الشيخ زايد

أبوظبي في 15 يناير/ وام/ انطلقت في منطقة الوثبة بأبوظبي فعاليات جناح الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات ضمن مهرجان الشيخ زايد 2025 –2026، تحت شعار "الإمارات بيت آمن… نهج زايد يجمعنا"،، وذلك في إطار جهود وطنية متواصلة لتعزيز الوعي المجتمعي وحماية النشء من مخاطر المخدرات.

يستمر الجناح الذي تشارك فيه عدة جهات وطنية من الشركاء حتى 22 مارس 2026، مقدماً سلسلة من البرامج التوعوية والأنشطة الحوارية والتفاعلية التي تجمع بين الثقافة القانونية والإرشاد الأسري والبرامج الموجهة للشباب، إلى جانب محتوى مبتكر عبر بودكاست الذكاء الاصطناعي، ومجالس توعوية، وجلسات نقاشية متخصصة.

يتضمن الجناح منصات تعريفية توفر للزوار معلومات شاملة حول القوانين الوطنية المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، ومخاطر التعاطي، وسبل الوقاية والتدخل المبكر، إضافة إلى جلسات استشارية أسرية يقدمها مختصون لتوعية أولياء الأمور بأساليب الحماية وبناء الوعي داخل الأسرة، والتعريف بطرق التواصل والإبلاغ و"خط مكافح 80044".

ويأتي إطلاق الجناح ضمن استراتيجية الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات والجهات الوطنية المعنية في استثمار الفعاليات المجتمعية الكبرى ذات الحضور الواسع للوصول المباشر إلى الجمهور، وتعزيز منظومة الوقاية المجتمعية باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية المجتمع وتمكين الأسرة من المعرفة الصحيحة حول التحديات المرتبطة بالمخدرات.

وتشهد فعاليات الجناح تنظيم مسابقات تفاعلية وورش تعليمية تستهدف الأسر والطلبة واليافعين والاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين، إلى جانب تعاون مع شخصيات مؤثرة ورواد التواصل الاجتماعي والقيادات المجتمعية والجهات الحكومية والخاصة المعنية علاوة على توزيع مطبوعات ونشرات توعوية تسهم في تعزيز ثقافة القانون وحماية المجتمع.