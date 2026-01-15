"مهرجان الشارقة للأدب الأفريقي 2026" يثري تجارب زواره

الشارقة في 15 يناير / وام / شهد مهرجان الشارقة للأدب الأفريقي بدورته الثانية و الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار «على خطى أفريقيا» مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تناسب جميع الفئات العمرية وتعتمد على المشاركة وتبادل المهارات وربط التجربة الأدبية بسياقها الثقافي والمعرفي.

وتشكل ورش العمل اليومية جزءا أساسيا من البرنامج يقدمها نخبة من الفنانون والحرفيين والخبراء الثقافيين من جميع أنحاء أفريقيا وتركز على التقنيات التقليدية والمواد وأساليب الإنتاج المحلية لتعريف الزوار على الحِرف الأفريقية وكيف تتناقلها الأجيال داخل المجتمعات.

تتضمن الورش جلسات في الحياكة السواحلية التقليدية تستعرض مهارات متوارثة جيلاً بعد جيل في صناعة المنتجات المنزلية مع تعريف المشاركين بالخامات والأنماط والتقنيات وطرق التنفيذ إلى جانب ورشة تقنية الرسم ثلاثي الأبعاد تستكشف مدخلا للتفاعل مع التراث الثقافي لزنجبار.