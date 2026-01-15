طرق دبي توقع مذكرة تفاهم مع معهد إدارة المشاريع

دبي في 15 يناير / وام / وقعت هيئة الطرق والمواصلات بدبي مذكرة تفاهم مع معهد إدارة المشاريع(PMI) خلال الدورة الحالية من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع 2026.

تقضي المذكرة بتنظيم فعاليات وأنشطة المنتدى بدورته الثانية عشرة لعام 2027، والترويج له خلال مؤتمرات المعهد في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقع المذكرة - بحضور معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي ، - موزة سعيد المري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنفيذية في الهيئة، رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى وهاني الشاذلي المدير التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأثنت موزة المري، على توقيع المذكرة مع معهد إدارة المشاريع، الأمر الذي يؤكد استمرار التعاون الوثيق بين الجهتين، وحرص المعهد على أن يكون شريكاً استراتيجياً في نجاح المنتدى، الذي يستقطب نخبة من المتخصصين وكبار القادة في مختلف المجالات ذات الصلة بإدارة المشاريع واستدامتها.

وأكدت على الخبرة العريقة التي يتمتع بها المعهد، في الدعم الفني والمعرفي، وتبني ثقافة الابتكار والابداع التي ترقى بأداء منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع عاماً تلو الآخر.

من جانبه قال هاني الشاذلي، إن المذكرة تعكس التزاماً مشتركاً بتعزيز التعاون وبناء القدرات العملية من خلال شراكة طويلة الأمد، وبصفتنا شركاء في تنظيم المنتدى الدولي لإدارة المشاريع في دبي (DIPMF)، نواصل البناء على علاقة راسخة تقوم على تبادل الخبرات وتعزيز القيادة وتحقيق أثر حقيقي يخدم مجتمع إدارة المشاريع.