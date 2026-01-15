49 بالمائة نمواً في عدد المستثمرين الجدد بعجمان خلال 2025

عجمان في 15 يناير /وام/ كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عن مؤشرات أداء قوية خلال عام 2025، أبرزها تسجيل نمو لافت في الرخص الجديدة بنسبة 14% مقارنة بعام 2024، في دلالة على استمرار زخم الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.

وسجل التقرير السنوي الصادر عن مكتب عجمان للتنافسية زيادة كبيرة في عدد المستثمرين الجدد بنسبة 49%، في مؤشر واضح على تنامي جاذبية الإمارة للمستثمرين وتسارع توسّع قاعدة الأعمال فيها.

وأظهر التقرير تحسناً في حركة تجديد الرخص التي ارتفعت بنسبة 9%، مما يعكس حرص أصحاب الأعمال على استمرارية أنشطتهم وثقتهم في استقرار السوق المحلي.

فيما سجّل إجمالي الرخص الفعالة نمواً بنسبة 13%، في حين شهدت رخص المشاريع المنزلية تطوراً لافتاً حيث ارتفعت الرخص الجديدة منها بنسبة 33%، بينما نما عدد الرخص الفعالة لهذه الفئة بنسبة 39%.

وارتفعت التصاريح الاقتصادية بنسبة 18%، مما يعكس مرونة الإجراءات التنظيمية وتوسع الخدمات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية.

وأكد سعادة سيف أحمد السويدي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، أن المؤشرات الإيجابية المسجلة خلال عام 2025 تعكس نجاح السياسات الاقتصادية المحلية، وديناميكية بيئة الأعمال في الإمارة، بما يعزز مكانة عجمان على خريطة الاستثمار، ويواكب مستهدفات "رؤية عجمان 2030".