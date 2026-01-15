"جائزة شمس للمحتوى العربي" تعتمد الأعمال الفائزة بدورتها الثانية

الشارقة في 15 يناير/وام/ اعتمدت لجنة تحكيم جائزة شمس للمحتوى العربي الأعمال الفائزة في دورتها الثانية وذلك عقب استكمال مراحل الفرز والتقييم والتحكيم التي خضعت لها المشاركات وفق معايير مهنية دقيقة شملت الجودة الفنية والابتكار وقوة الفكرة والأثر الثقافي والاجتماعي.

وشهدت الدورة الثانية من الجائزة إقبالًا واسعا من صنّاع المحتوى والمبدعين من مختلف الدول العربية وبلغ عدد المشاركات 1210 مشاركة ما يعكس تنوّع المشهد الإبداعي العربي واتساع دائرة التفاعل مع الجائزة.

وتوزّعت المشاركات على ثماني فئات رئيسية شملت أفضل فيلم قصير وأفضل فيديو بالذكاء الاصطناعي وأفضل صانع محتوى وأفضل بودكاست عربي وأفضل سيناريو فيلم (غير منفذ) وأفضل سيناريو مسلسل (غير منفذ) إضافة إلى جائزتي أفضل ممثل وأفضل ممثلة لعام 2025.

وسيتم الإعلان عن النتائج رسمياً في 25 يناير الجاري خلال حفل خاص بحضور نخبة من صنّاع المحتوى والإعلاميين والمهتمين بقطاع الإعلام والإبداع.

وتُعد جائزة شمس للمحتوى العربي إحدى المبادرات النوعية التي أطلقتها مدينة الشارقة للإعلام «شمس» بهدف دعم المواهب العربية الشابة وبناء منظومة إعلامية متكاملة ترتكز على معايير مهنية رفيعة وتفتح آفاقًا جديدة للنمو والتطور المهني بما يسهم في تعزيز مكانة الإعلام العربي منافسا فاعلا على المستويين الإقليمي والدولي.