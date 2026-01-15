مكتوم بن محمد يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة "بي واي دي" ويستعرضان مستقبل حلول التنقّل المستدام

دبي في 15 يناير / وام/ التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم (الخميس) وانغ تشوانفو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "بي واي دي" الصينية الرائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية والهجينة.

استعرض اللقاء، الذي جرى في مكتب سموّه، سبل تعزيز التعاون في قطاع صناعة السيارات، لاسيما المركبات الكهربائية والهجينة، في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات لحلول التنقل المستدام وتطرّق الجانبان إلى آفاق التعاون الممكنة في هذا المجال.

وتناول النقاش التزام دولة الإمارات بترسيخ شراكاتها مع أبرز الشركات العالمية الرائدة في مجال الصناعات المستقبلية، بهدف دعم مستهدفات التنمية المستدامة، خاصة على صعيد تسريع وتيرة التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر، انسجاماً مع استراتيجية الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وجرى خلال اللقاء إلقاء الضوء على الفرص الكبيرة التي تتيحها البيئة الاقتصادية المتطورة في دولة الإمارات وما توفره من ممكنات تفتح المجال أمام مؤسسات الأعمال العالمية للتوسع في أسواق المنطقة وما تقدمه دبي من محفزات اقتصادية عديدة انطلاقاً من دورها المتنامي كمركز عالمي للابتكار والاستثمار، وبما يتماشى مع مستهدفات أجندتها الاقتصادية D33، الرامية إلى ترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

يُذكر أن شركة "بي واي دي" (BYD)، ومقرّها مدينة شينزن الصينية، تعد من الشركات الرائدة عالمياً في قطاعات حيوية تشمل صناعة السيارات، والإلكترونيات، والطاقة المتجددة، وأنظمة السكك الحديدية، و في العام 2024، تجاوزت إيراداتها 700 مليار يوان صيني، وحتى شهر أبريل 2025، نجحت مركباتها العاملة بالطاقة المتجددة في ترسيخ حضورها في أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم.

حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومعالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي هلال المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسعادة هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وعمر الفطيم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم.