وفد المحكمة الاتحادية العليا يبحث في الكويت تعزيز التعاون القضائي

الكويت في 15 يناير /وام/ قام وفد من المحكمة الاتحادية العليا ، برئاسة القاضي الدكتور إبراهيم عبيد العلي بزيارة لدولة الكويت الشقيقة بهدف تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين، وذلك في إطار برنامج تبادل الزيارات بين المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون الخليجي.

ضم الوفد القاضي داود إبراهيم محمد أبوالشوارب، وسعود فيصل آل علي، مدير مكتب رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وكان في استقبالهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز بدولة الكويت المستشار الدكتور عادل ماجد بورسلي، وعدد من أعضاء المجلس وكبار القضاة.

شهد اللقاء بحث العلاقات المتميزة بالمجال القضائي والتشريعي بين البلدين، واستعراض أحدث المستجدات القانونية، إضافة إلى الاطلاع على التجربة الكويتية في تطوير المنظومة القضائية والخطوات المتخذة لتسهيل إجراءات التقاضي في ظل التحول الرقمي، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة عبر المحاكم.

وتضمن برنامج الزيارة زيارة النيابة العامة في الكويت والتقى خلالها الوفد مع المستشار سعد عبد الكريم الصفّران، النائب العام لدولة الكويت وجرى بح سبل تعزيز التعاون في مجالات النيابة العامة وتبادل الخبرات.

وشملت الزيارة أيضا معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية والتقى الوفد خلالها المستشار هاني محمد الحمدان، مدير المعهد وجرى بحث سبل التنسيق وتعزيز التعاون في مجالات التدريب القضائي وتبادل الخبرات..