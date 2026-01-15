هيئة أبوظبي للدفاع المدني وجهاز أبوظبي للمحاسبة يتعاونان لتعزيز الكفاءات الوطنية

أبوظبي في 15 يناير/وام/ وقعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني مذكرة تفاهم مع جهاز أبوظبي للمحاسبة، في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة المؤسسية، وتعزيز المهارات والقدرات الوظيفية، وتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في دعم منظومة العمل الحكومي وتطوير رأس المال البشري في إمارة أبوظبي.

تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الأولوية، من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتطويرية متخصصة تسهم في تطوير القدرات المهنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ودعم جهود التميز المؤسسي والاستدامة.

وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين تطوير القدرات في مجالات التدقيق الداخلي وتحليل المخاطر، وتعزيز مفاهيم المساءلة والشفافية والنزاهة، إلى جانب رفع الجاهزية المهنية للكوادر الوطنية، عبر تبادل الخبرات المؤسسية وتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في العمل الرقابي والإداري.

وأكد سعادة العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن توقيع مذكرة التفاهم يجسد حرص الهيئة على بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع الجهات الحكومية المتخصصة، بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز كفاءة منظومة العمل المؤسسي، ودعم التكامل المعرفي والمهني بما يخدم مهام الهيئة ورسالتها في حماية الأرواح والممتلكات.

من جانبه، أوضح سعادة محمود سالم العلوي، مدير عام قطاع الكفاءة المؤسسية في جهاز أبوظبي للمحاسبة، أن المذكرة تأتي في إطار توجهات الجهاز الرامية إلى تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية، ونقل الخبرات المؤسسية، وتبادل المعرفة المتخصصة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي ودعم منظومة العمل الحكومي في إمارة أبوظبي.

تُعد هذه المذكرة خطوة استراتيجية تعكس التزام الجانبين بالاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز التكامل المؤسسي، ودعم مسارات التنمية والتطوير المستدام، بما يواكب تطلعات حكومة أبوظبي في بناء كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.