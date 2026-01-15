"بنك أبوظبي الحيوي" و"أسترازينيكا" يدعمان مسيرة الطبّ الدقيق والأبحاث التحوّلية

أبوظبي في 15 يناير /وام/ وقع بنك أبوظبي الحيوي، المبادرة الاستراتيجية المشتركة بين دائرة الصحة -أبوظبي ومجموعة M42، اتفاقية تعاون مع "أسترازينيكا"، الشركة العالمية الرائدة في مجال المستحضرات الدوائية الحيوية القائمة على الأبحاث العلمية، بهدف تطوير مجالات الطبّ الدقيق وتحويل نتائج الأبحاث السريرية إلى تطبيقات علاجية عملية.

تجمع الشراكة بين البنية التحتية المتقدمة لبنك أبوظبي الحيوي في مجالي حفظ العينات البيولوجية وعلم الجينوم، والخبرات العلمية العالمية لشركة أسترازينيكا في مجالات علاج أمراض القلب والأوعية الدموية، والكُلى، والتمثيل الغذائي، والجهاز التنفسي، والمناعة، والأورام.

ويسعى الطرفان عبر هذا التعاون إلى تحويل رؤى البيانات البيولوجية المعقدة إلى حلول علاجية واقعية تُسهم في تحسين جودة الحياة.

وتشمل مجالات التعاون تطوير الأبحاث السريرية والطبّ الدقيق وتوليد الأدلة المستندة إلى الممارسة الواقعية، بما يسهم في تسريع اكتشاف المؤشرات الحيوية والتحليل الجيني الدوائي، وتصنيف المجموعات المرضية الدقيقة.

ويدعم التعاون أيضا مجالات الاقتصاد الصحي والعلوم التنظيمية الصحية، إلى جانب المجالات الناشئة مثل الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، لتمكين أنظمة صحية قائمة على البيانات.

وأكد البراء الخاني، الرئيس التنفيذي للعمليات لحلول الرعاية الصحية المتكاملة لدى "M42"، أن التعاون القائم يشكّل رؤية مشتركة لصياغة مستقبل الطب، من خلال دمج البيانات السكانية العميقة التي يوفرها بنك أبوظبي الحيوي مع الريادة العلمية لشركة "أسترازينيكا"، بما يتيح تطوير ابتكارات طبية قادرة على إعادة تعريف آليات فهم الأمراض والوقاية منها وعلاجها، خصوصاً في مجتمعات منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، أكد سامح الفنجري، رئيس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لدى "أسترازينيكا"، أن الجمع بين العلوم العالمية المتقدمة والبيانات المحلية لبنك أبوظبي الحيوي يسهم في الاكتشاف المبكر للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض، لاسيما النادرة وصعبة التشخيص، ويدعم تطوير مسارات رعاية صحية شخصية أكثر دقة في المستقبل.