سناء بنت سهيل: رؤية القيادة الرشيدة تضع الأسرة في قلب عملية التنمية

دبي في 15 يناير/وام/ وصفت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع بدورته الحادية عشرة 2026 بأنه منصة استراتيجية تجمع العقول التي لا تكتفي بإدارة المشاريع، بل تسهم أيضا بشكل مباشر في تشكيل ملامح الحياة في المدن والمجتمعات.

وأوضحت معاليها فى كلمة لها خلال الدورة الحادية عشرة للمنتدى أن شعار المنتدى هذا العام "تقارب المجتمعات" يتقاطع بعمق مع رسالة وزارة الأسرة ويسلط الضوء على أهمية تصميم المشاريع حول الإنسان والأسرة، لافتة إلى أن المشاريع ليست مجرد بنية تحتية وجداول زمنية، بل أدوات لتعزيز التماسك الأسري وتنمية المجتمع بشكل مستدام.

وأكدت أن رؤية القيادة الرشيدة تضع الأسرة في قلب عملية التنمية، لذا يجب أن تعكس المشاريع هذه الرؤية لتخدم مختلف الفئات العمرية، من الرضع والأطفال إلى اليافعين والشباب، وصولاً إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة لتطوير حلول عملية تخلق بيئة يومية داعمة للأسرة، وتغرس سلوكيات إيجابية تعزز الاستقرار والتفاعل الأسري، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في التنمية.

وقالت معالي سناء بنت محمد سهيل :"عندما نتحدث عن مشاريع البنية التحتية، فإننا غالباً ما نركز على الجداول الزمنية، الميزانيات، الكفاءة التشغيلية، والتقنيات، لكن الواقع يقول إن هذه المشاريع تلعب دوراً محورياً في إعادة تشكيل أنماط الحياة اليومية: كيف نتحرك، أين نعيش، وكيف نربي أبناءنا ومتى نشعر أن تكوين أسرة.. خيار ممكن ومستدام ولهذا فإن التخطيط المتكامل لمشاريع البنية التحتية يشكّل أحد المرتكزات الرئيسة لتحسين جودة الحياة".

وأضافت وزيرة الأسرة أن الدراسات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشير إلى أن تحسين الوصول إلى النقل والخدمات الأساسية يرتبط بارتفاع مؤشرات الرضا الأسري والتماسك الاجتماعي بنسبة تتراوح بين 20% و 30% في المدن الكبرى، وهذا يعني ببساطة عندما نُحسِنُ التخطيط نخفف الضغط ونمنح الأسرة وقتاً وجودة حياة أفضل.

وفي ختام كلمتها، أعربت معالي سناء بنت محمد سهيل عن شكرها وتقديرها لهيئة الطرق والمواصلات في دبي وجميع الشركاء المنظمين على دعوة وزارة الأسرة للمشاركة في هذا الحدث المهم، الذي يضع إدارة المشاريع في قلب التنمية البشرية.