الفائزة بجائزة "التقدير الأدبي": الشارقة مساحة مفتوحة لاكتشاف القواسم المشتركة بين الثقافات

الشارقة في 15 يناير/ وام / أكدت الأديبة والروائية الزيمبابوية تسيتسي دانغاريمبغا الفائزة بجائزة "الشارقة للتقدير الأدبي" أن أفضل تكريم للأديب يتمثل في اتساع أثره لدى القرّاء وتنامي قاعدتهم عبر الثقافات، موضحةً أن القيمة الحقيقية للأدب تكمن في قدرته على بناء الحوار والمعرفة المشتركة.

وأشارت إلى أن مهرجان الشارقة للأدب الإفريقي يجسّد هذا الدور بوصفه منصة فاعلة للتواصل الثقافي بين الكتّاب والقرّاء من خلفيات متنوعة.

جاء ذلك خلال جلسة خاصة بعنوان "حياة كاملة بين الكلمات.. حوار مع تسيتسي دانغاريمبغا" ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الشارقة للأدب الإفريقي الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب حتى 18 يناير الجاري في المدينة الجامعية بالشارقة.

وقالت دانغاريمبغا إن مهرجان الشارقة للأدب الإفريقي يكتسب أهمية كبيرة بوصفه مساحة تتيح التواصل والحوار والبحث عن القواسم المشتركة بين الثقافات، موضحةً أن هذا النوع من اللقاءات يكشف عن أشكال مختلفة من المعرفة القابلة للتطبيق على أرض الواقع بما يسهم في تحسين طرق تفكير البشر وتعاملهم مع العالم ومع بعضهم البعض.

وبسؤال دانغاريمبغا عما يعنيه لها التأمل في التكريمات التي حصدتها وكان أحدثها "جائزة الشارقة للتقدير الأدبي" قالت إن القيمة الحقيقية للجائزة تتمثل في الاعتراف بأن عملها يربطها بقرّاء من ثقافات مختلفة.

وقالت إنه خلال زيارتها الشارقة خاضت حواراً مميزاً مع الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مشيرة إلى أن ذلك سيبقى تجربة راسخة في ذاكرتها وهو ما يؤكد أن الغاية من مشاركة تجربتها مع الآخرين قد تحققت.

وأوضحت دانغاريمبغا أنها تعمل على تعزيز حضور العادات والتقاليد والحديث عن روابط الصلة والقرابة وإعادتها إلى صلب الأدب انطلاقاً من قناعتها بأن الإنسان يعيش دائماً بين عالم ينتمي إليه وبين الأسرة الصغيرة والممتدة وما يحمله من إرث عائلي وجذور متصلة بالأجداد.

وفي سياق متصل استضافت فعاليات اليوم الأول من المهرجان جلسة حوارية بعنوان "الرمال والبحر والسرد" تحدث خلالها الكاتب الإماراتي علي الشعالي والدكتورة سعادة عمر وهاب مؤلّفة كتاب التراث الثقافي والهوية في زنجبار وتناولت العلاقة بين المكان والسرد وحضور الجغرافيا الطبيعية والذاكرة في التشكّل الحكائي.