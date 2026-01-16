مجموعة "ايدج" شريكا إستراتيجيا لمعرضي "يومكس" و"سيمتكس" 2026

أبوظبي في 16 يناير/ وام/ أعلنت مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات مدن، اختيار، مجموعة ايدج، إحدى مجموعات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع الرائدة عالمياً، شريكا إستراتيجيا لمعرضي الأنظمة غير المأهولة "يومكس" والمحاكاة والتدريب "سيمتكس" 2026 والمؤتمر المصاحب لهم .

وتنظم مجموعة أدنيك المعرضين بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي وبدعم مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة وبشراكة إستراتيجية مع مجموعة ايدج وبالشراكة مع أبوظبي للتنقل وذلك بمركز أدنيك أبوظبي في الفترة من 20 إلى 22 يناير 2026، حيث يواصل المعرضان دورهما كأكبر منصتين عالميتين متخصصتين في تكنولوجيا الأنظمة غير المأهولة والمستقلة والمحاكاة عبر المجالات الدفاعية والمدنية.

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، إن الشراكة الإستراتيجية مع مجموعة ايدج، تهدف لتطوير واقع الصناعات الدفاعية الإماراتية حيث يسعى معرضي يومكس وسيمتكس، لدفع عجلة نمو وابتكار القطاع الدفاعي وإحداث تأثير نوعي على قطاعي التكنولوجيا والدفاع إقليمياً وعالمياً.

وأضاف أن المعرضين يظهران التزام مجموعة أدنيك بتعزيز مكانة أبوظبي في طليعة مشهد التكنولوجيا حول العالم، وترتقي مشاركة مجموعة ايدج بهاتين الفعاليتين وتحولهما إلى منصة عالمية لصانعي القرار والمبتكرين ومقدمي الحلول الأمنية.

من جانبه قال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، إن الشراكة المستمرة مع "يومكس" و"سيمتكس"، تجسّد التزام ايدج بعيد المدى بالأنظمة غير المأهولة والمستقلة كركيزة أساسية للقدرات الدفاعية في المستقبل، مع الاستثمار بثبات في المجالات الجوية والبرية والبحرية لدمج الاستقلالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، المرتكزة على قاعدة صناعية وطنية متينة والمعززة بشراكات عالمية موثوقة.

وتنعقد الشراكة الإستراتيجية مع مجموعة ايدج للمرة الرابعة، إذ تستعرض المجموعة محفظتها سريعة النمو من الأنظمة والحلول غير المأهولة المتقدمة عبر المجالات البرية والجوية.

وتشمل الأنظمة غير المأهولة المعروضة طائرات مروحية وثابتة الجناحين مصممة لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والضربات الدقيقة، ومجموعة واسعة من أنظمة الدفع من باورتك، إلى جانب مركبة "THeMIS" البرية غير المأهولة ذات الأداء المثبت ميدانياً.

كما ستقوم ايدج بدور محوري في العروض التشغيلية الحية التي ستقام في تلال سويحان، والتي ستضم مركبات جوية غير مأهولة متوسطة الارتفاع وطويلة المدى وفعالة من حيث التكلفة، بجانب أنظمة متقدمة لمواجهة المركبات الجوية غير المأهولة، ما يبرز جاهزيتها التشغيلية وقابلية توسيع نطاق مهامها.

ومع المشاركة المتوقعة لشركات وخبراء عالميين رائدين في يومكس وسيمتكس، سيرعى المعرضان نقاشات فاعلة وتعاون قيّم.

وستتاح للحاضرين فرصة التواصل واستكشاف الاتجاهات الناشئة والمساهمة في صياغة مستقبل الأنظمة غير المأهولة والمستقلة عبر مجموعة واسعة من القطاعات.

وبصفتهما أكبر فعاليتين عالميتين متخصصتين في الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب، سيبرز يومكس وسيمتكس أحدث تطورات الطائرات المسيّرة والروبوتات والمكونات ذات الصلة عبر القطاعات الدفاعية والمدنية، فيما سيستقطب المعرضان رواد القطاع والمبتكرين والمهتمين من كل أنحاء العالم، ليوفرا منصة متميزة للتفاعل مع التكنولوجيا المتطورة وتبادل الرؤى حول أهم القضايا التي تشكل مستقبل القطاع.